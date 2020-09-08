Кокорин дал напутствие осуждённому на восемь лет Ефремову

https://static.news.ru/photo/74ff18d2-f1db-11ea-891d-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсидевший срок за драку футболист Александр Кокорин дал совет актёру Михаилу Ефремову, которого суд приговорил к восьми годам заключения. По его словам, артисту предстоит сложный путь в колонии и нужно постараться пройти его достойно.

В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжёлый путь, — заявил он в интервью телеканалу «Звезда».

Футболист подчеркнул, что Ефремову не стоит ожидать каких-то поблажек и особого отношения. В тюрьме, по его словам, к известным людям относятся с опаской.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову. Актёр получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение, писал NEWS.ru.