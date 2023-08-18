Когда в России отмечают Яблочный Спас: что нельзя делать, какие приметы

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Православная церковь 19 августа отмечает Преображение Господня. Почему этот праздник называют Яблочный Спас, какие с ним связаны традиции и что запрещено делать в этот день?

Что такое Яблочный Спас

Яблочный Спас — народное название церковного праздника Преображение Господня. В Библии говорится, что именно в этот день Иисус Христос явил народу свою божественную сущность. Для крестьян на Руси он означал переход от лета к осени и повод начать новую жизнь без вредных привычек.

19 августа в храмах пройдут праздничные богослужения — Божественная литургия, крестный ход. Также будут проводиться обряды освещения яблок.

Изначально церковный устав предполагал приносить в храмы виноград, но климат в России не позволял выращивать эту ягоду, поэтому ее заменили на яблоки. Протоирей Андрей Ефанов объяснил, что есть плоды нового урожая до освящения — грех.

«Смысл этой традиции не в дополнительном посте, а в том, что мы приносим плоды нашего урожая с благодарностью Богу для освящения в храм. Воздержание от вкушения плодов до их освящения — это реализация неписаного принципа: „сначала — Богу, потом — нам“ и напоминание о том, кто является настоящим Хозяином вселенной», — заявил священнослужитель журналу «Фома».

Что можно и нельзя делать в Яблочный Спас

В Яблочный Спас, как и в любой церковный праздник, нельзя заниматься физическим трудом: проводить уборку, рукодельничать, делать ремонт. Не разрешается мыться в бане и купаться в реках. Рекомендуется избегать ссор и конфликтов.

Верующие должны сократить просмотр телевизора, время пользования интернетом, отказаться от развлекательных мероприятий и отложить путешествия. В Яблочный Спас не принято играть свадьбы, церкви отказывают парам в венчании в этот день.

19 августа совпадает с периодом Успенского поста, во время которого верующие не могут употреблять алкоголь, есть яйца, молочные продукты, рыбу и мясо. Однако в честь Преображения Господня допускаются послабления — можно съесть морепродукты и выпить немного вина.

На праздник принято готовить постные блюда из яблок: компоты, варенья, джемы, нежирную выпечку. Иерей Илья Боярский рассказал РИА Новости, что после освещения плоды нельзя выбрасывать. Их нужно или съесть, или раздать соседям и нищим.

«К яблоку нельзя относиться как к причастию, но иметь определенное благоговение для верующих важно. Мы не относимся к ним как к обычной еде, стараемся в мусор не выбрасывать, под ноги не бросать. То есть для нас яблоко становится некоей иконой — образом — праздника, глядя на него, вкушая его, мы вспоминаем о сути праздника Преображения Господня», — заявил настоятель храма.

Какие приметы связаны с Яблочным Спасом

На Руси считалось, каким будет день на Яблочный Спас, такой будет и осень. Если день ясный, то осень будет сухой, если дождливый — то слякотной. Сильный ветер 19 августа предзнаменовал суровую зиму, а пожелтевшие на деревьях листья предупреждают о приближающихся холодах. Также верят, что если на деревьях сидит много скворцов — январь будет холодным.

Если на Преображение Господня выглянуло солнце, то и на праздник Покрова день будет солнечным. Считается также, что на Яблочный Спас нельзя убивать насекомых. Примета гласит, что если в этот день муха дважды сядет на руку, человека ждет удача.

Несмотря на то, что 19 августа нельзя заниматься домашними делами, встречать праздник в неубранной квартире — плохая примета. Поэтому рекомендуется навести порядок за пару дней до празднования. Также считается, что собранные в Яблочный Спас плоды будут храниться дольше.

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