Малышева рассказала о неожиданных свойствах сердцевины яблок Елена Малышева заявила о пользе сердцевины яблок для кишечника

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Многие люди предпочитают есть яблоки, выбрасывая их сердцевину, однако в действительности в ней содержится множество полезных бактерий, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, в состав сердцевины яблок входят пробиотики, положительно влияющие на кишечник.

Медицинский специалист утверждает, что в сердцевине содержится около 100 млн пробиотиков, в то время как в самом яблоке их содержится лишь 10 млн. Таким образом, употребление сердцевины яблок позволяет улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Также яблоки обладают множеством других полезных свойств. В частности, они содержат в себе пектин.

Пектин, попадая в организм, не переваривается. Он впитывает в себя жидкость и формирует хороший пищевой комок, который включает в себя холестерин и вредные вещества, в том числе канцерогены. Все это выводится со стулом, — объяснил врач-кардиолог Герман Гандельман.

Употребление яблок также способствует выработке окиси азота, расширяющего сосуды. Таким образом, они полезны для людей с высоким давлением, а также позволяют снизить риск развития инсульта. Наконец, яблоки содержат в себе флавоноиды — соединения, полезные для профилактики рака.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение красным яблокам, так как в их состав входит больше флавоноидов. Хранить яблоки рекомендуется в холодильнике, предварительно завернув их в пергамент или положив в закрытый контейнер.

Полезным также является яблочный сок, рассказала Елена Малышева. По ее словам, этот напиток помогает снизить риск развития сердечных катастроф, в том числе инфаркта. Кроме того, такой сок полезен для сосудов.