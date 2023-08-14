Успенский пост — 2023: что можно и нельзя есть, сколько продлится

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Православные христиане отмечают 14 августа, в праздник Медового Спаса, начало Успенского поста. До какого числа он продлится, какие существуют запреты, а какие продукты можно есть?

Успенский пост начинается 14 августа, а завершается 27 августа. Свое название он получил из-за того, что на следующий день после окончания, 28 августа, православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. На протяжении двух недель христиане прославляют мать Иисуса Христа и приносят в храмы для обряда освящения мед, пироги с маком, лекарственные растения, яблоки и орехи.

Что запрещено есть и делать в Успенский пост

Успенский пост по строгости превосходит Великий пост перед Пасхой, но считается легким из-за обилия овощей и фруктов в августе. В этот период принято воздерживаться от пищи животного происхождения и спиртных напитков. Нельзя употреблять мясо и мясные изделия, яйца, молочные продукты и морепродукты. По понедельникам, средам и пятницам запрещено употреблять горячую пищу.

Во время Успенского поста нельзя сквернословить и вступать в перепалки с окружающими людьми. Не допускается отказывать в помощи нуждающимся и участвовать в развлекательных мероприятиях.

Не принято в период с 14 по 17 августа праздновать дни рождения, венчаться и устраивать свадьбы. Церковь допускает роспись молодоженов в ЗАГСе, но не празднование.

Что можно есть в Успенский пост

В дни сухоядения — понедельники, среды и пятницы — разрешены свежие и сушеные фрукты, ягоды, овощи, зелень, грибы, орехи, мед и варенье. По вторникам и четвергам в рационе могут присутствовать горячие блюда, приготовленные без масла. В эти дни приветствуются блюда из круп — риса, гречки, перловки и пшена.

В выходные дни разрешено употреблять небольшое количество растительного масла, допускается вино в разумных количествах. На протяжении двух недель разрешено есть хлеб и пророщенные зерна. Рыбу можно добавить в меню единожды — 19 августа, во время праздника Преображения Господня.

В Успенский пост рекомендуется уделять больше внимания родным и помириться с теми, с кем вы в ссоре.

Кому опасно соблюдать пост

Полный отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов может привести к проблемам со здоровьем, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева. Она сообщила, что при исключении из рациона морепродуктов организм недополучает белок и железо, а при отказе от молока — кальций. Их дефицит особенно опасен для детей.

«Если у человека анемия или это растущий ребенок, то лишать его мяса, потому что мама вдруг вздумала как-то строго поститься, — это до какой-то степени неправильно», — отметила Малышева.

Диетолог Кристина Плотникова заявила, что людям с сахарным диабетом в период поста подойдут изделия из цельнозерновой муки, грибы, отруби, орехи и семечки, но фрукты нужно употреблять в ограниченных количествах.

«Даже если врач не запрещает есть ягоды и фрукты, употреблять яблоки, авокадо, клубнику, облепиху, малину, голубику, смородину, апельсин, киви, грушу, вишню, манго, чернослив следует в ограниченном количестве», — перечислила медик.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, что организм во время поста не получает достаточного количества белка и жира, витаминов D, А, В12, железа, кальция и фосфора. Она не рекомендовала поститься людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчнокаменной болезнью, а также с почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью», — сказала врач.

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