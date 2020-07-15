Коэффициент распространения COVID-19 в РФ и Москве держится ниже единицы

https://static.news.ru/photo/3d8fad78-c73b-11ea-8b39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ по-прежнему держится на уровне ниже единицы. За минувшие 24 часа он упал на 0,01 — до 0,97. В Москве показатель 16 июля 2020 года составил 0,95, опустившись за день на 0,09.

В 9 из 10 субъектов страны с наибольшим числом заражённых коэффициент не превышает 1. Только в Ростовской области он достигает 1,04, пишет ТАСС.

В Иркутской области этот показатель — 0,91, в Санкт-Петербурге и Воронежской области — 0,92, в Подмосковье — 0,95, в Нижегородской и Свердловской областях — 0,96, в Ханты-Мансийском автономном округе — 0,98. В Красноярском крае коэффициент равен 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. По рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут приступать к смягчению ограничений, введённых из-за COVID-19. Если коэффициент меньше 0,8, регион может перейти ко второму этапу, менее 0,5 — к третьему.

Российские медики выявили 6428 случаев COVID-19 за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии. По информации оперативного штаба, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%.

Число исцелившихся выросло за 24 часа на 8 443. Всего выписались 531 692 человека, что превышает 70% от общего количества заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

По данным на 16 июля, во всём мире COVID-19 заразились 13 565 020 человек. Умерли — 584 159. Выздоровело — 7 560 281, передаёт институт Джонса Хопкинса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что людям, переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме, можно не вакцинироваться, так как у них хорошие защитные титры антител. Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.