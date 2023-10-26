Коц рассказал, как вагнеровцам получить удостоверение ветерана Коц: вагнеровцам начали выдавать удостоверения ветеранов в комиссии Минобороны

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Служившим в рядах частной военной компании «Вагнер» начали выдавать удостоверения ветерана боевых действий, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он отмечает, что в стране сформирована комиссия на базе Минобороны и фонда «Защитники Отечества». В нее передаются соответствующие списки, и именно туда надо обратиться за удостоверением ветерана.

Если вас «футболят» по кабинетам, обратитесь в региональное отделение фонда, вас внесут в соответствующий список и передадут в Минобороны, — советует журналист.

Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов рассказал, что в Госдуме создана рабочая группа по оказанию помощи бывшим бойцам ЧВК «Вагнер». По словам парламентария, к нему поступают тысячи обращений от тех, кто служил в частной военной компании, и многие из них сталкиваются с проблемами при возвращении к мирной жизни. Также он объявил о регистрации общественной организации, которая будет поддерживать ветеранов ЧВК.

До этого правительство расширило список лиц, имеющих право на получение удостоверений ветерана боевых действий. Документы будут выдаваться ополченцам Донбасса, а также членам добровольческих формирований ДНР и ЛНР. Вместе с удостоверениями ополченцы и добровольцы также получат и все положенные им и их семьям льготы.