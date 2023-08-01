Ополченцы Донбасса получат удостоверения ветеранов боевых действий

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Правительство России расширило список лиц, имеющих право на получение удостоверений ветерана боевых действий, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина. Теперь такие документы будут выдаваться ополченцам Донбасса, а также членам добровольческих формирований ДНР и ЛНР. Вместе с удостоверениями, ополченцы и добровольцы также получат и все положенные им и их семьям льготы.

Добровольцы, входившие в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года, а также те, кто заключил контракт (или имел другие правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России <...> будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, — сообщили в правительстве.

Отмечается, что проект постановления о расширении списка лиц был подготовлен Министерством обороны России. Поводом для такой меры стало принятие федерального закона, распространившего статус ветерана боевых действий на всех участников СВО. К их числу относятся не только военнослужащие ВС РФ, но и бойцы народных милиций ЛНР и ДНР, а также добровольцы.

Помимо других льгот, участники СВО имеют право на поступление в вузы на бюджетное направление в рамках отдельной квоты. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, уже 7 тысяч таких абитуриентов поступили в высшие учебные заведения России.