Клубника в августе — это реально! Как заставить кусты дать второй урожай

Клубника в августе — это реально! Как заставить кусты дать второй урожай

Клубника в августе — это реально! Рассказываем, как заставить ремонтантные кусты дать второй урожай, собирать ягоды будете до самой осени.

Чтобы клубника порадовала вторым урожаем за лето, сразу после плодоношения нужно провести «реанимацию» кустов. Сначала удалите все старые листья и усы, оставив только молодые розетки — это стимулирует рост новых побегов. Прорыхлите землю вокруг кустов, подсыпьте свежий питательный грунт с компостом или перегноем (1 ведро на 1 м²). Полейте растения теплой водой с добавлением азотного удобрения (1 ст. л. мочевины на 10 л воды).

Через неделю подкормите комплексным удобрением с фосфором и калием — это заложит новые цветочные почки. В жару притеняйте грядку агроволокном и поливайте каждые 3 дня. Уже через 3–4 недели кусты снова зацветут, а к концу лета вы получите ароматные ягоды — чуть менее сладкие, чем первые, но такие же сочные, с насыщенным земляничным вкусом. Главное — не давать растениям истощаться, своевременно удаляя новые усы и поврежденные листья.

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