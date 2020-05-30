Клишас рассказал, кого коснутся нормы о штрафах в КоАП за отказ от прививок

https://static.news.ru/photo/8abb5e3c-a27c-11ea-a7b1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нормы о штрафах в КоАП за отказ от прививок касаются только граждан группы риска, заявил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.

Данная норма будет действовать только в отношении тех, чья профессиональная деятельность связана с высокими рисками инфицирования, — цитирует его РИА Новости.

По мнению сенатора, большинства граждан она не затронет. Он добавил, что сам выступит против обязательной всеобщей вакцинации.

Минюст предложил ввести административный штраф для граждан в размере от 5 до 7 тысяч рублей за отказ от вакцинации. Для юридических лиц эта сумма составит от 20 до 30 тысяч рублей.

Идею штрафа раскритиковал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Принуждение к прививкам, по его словам, усугубит ситуацию, писал NEWS.ru.