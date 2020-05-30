Клишас рассказал, кого коснутся нормы о штрафах в КоАП за отказ от прививок

Нормы о штрафах в КоАП за отказ от прививок касаются только граждан группы риска, заявил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.
Данная норма будет действовать только в отношении тех, чья профессиональная деятельность связана с высокими рисками инфицирования, —
цитируетего РИА Новости.
По мнению сенатора, большинства граждан она не затронет. Он добавил, что сам выступит против обязательной всеобщей вакцинации.
Минюст предложил ввести административный штраф для граждан в размере от 5 до 7 тысяч рублей за отказ от вакцинации. Для юридических лиц эта сумма составит от 20 до 30 тысяч рублей.
Идею штрафа раскритиковал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Принуждение к прививкам, по его словам, усугубит ситуацию, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники