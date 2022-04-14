Клиенты «Яндекс.Еды» хотят отсудить по 100 тысяч рублей из-за утечки данных

Клиенты сервиса «Яндекс.Еда» подали коллективный иск из-за утечки данных, о которой компания заявила 1 марта, сообщил представитель общественной организации «Роскомсвобода» в беседе с РБК. Пострадавшие запросили компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей на каждого. Пока к нему присоединились 20 истцов из Москвы, Петербурга, Кемеровской области и Красноярского края, но планируют присоединиться ещё восемь тысяч клиентов сервиса. При этом в пресс-службе Замоскворецкого районного суда пояснили, что иск пока не зарегистрирован.

Истцы просят признать незаконными действия ООО «Яндекс.Еда» и ООО «Яндекс», выраженные в непринятии необходимых и достаточных мер для обеспечения конфиденциальности персональных данных истцов, — сообщили в «Роскомсвободе».

Пострадавшие от утечки данных пользователи требуют от «Яндекса» размещения информации о принятых мерах по обеспечению сохранности персональных данных в течение месяца после вступления в силу решения суда. Также клиенты сервиса требуют выплатить каждому по 100 тысяч рублей за моральный ущерб.

Однако, как сообщает издание, в пресс-службе Замоскворецкого районного суда пояснили, что иск на данный момент не зарегистрирован. По данным «Роскомсвободы», к нему присоединились пока только 20 истцов из Москвы, Петербурга, Кемеровской области и Красноярского края, но к нему намерены присоединиться ещё восемь тысяч человек, которые подали заявки правозащитникам.

Позиция истцов состоит в том, что, несмотря на декларации компании о полной защищенности персональной информации пользователей, утечка стала следствием недобросовестных действий одного из сотрудников, — пояснили в «Роскомсвободе».

В организации уточнили, что после масштабной утечки данных пользователи стали переживать, что в отношении них или их близких могут быть совершены правонарушения, так как информация о стоимости их заказов косвенно указывает на уровень доходов.

Ранее в Замоскворецком районном суде Москвы рассказали о регистрации первого иска к «Яндекс.Еде» о компенсации морального вреда за массовое распространение персональных данных.

По мнению юриста Василия Воробьёва, шанс удовлетворении иска о компенсации морального вреда зависит от того, виновна ли компания в произошедшем. По его словам, если будет доказано, что данные в Cеть слили хакеры, а компания надлежащим образом исполняла предписания по защите этих данных, то «Яндекс.Еду» освободят от ответственности за произошедшее.