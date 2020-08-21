Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса

https://static.news.ru/photo/2ce4de74-e4ac-11ea-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасённых жизней, — цитирует Кириенко ТАСС.

Он добавил, что до пандемии COVID-19 господствовала точка зрения, что «у нас отстающая медицина», в отличие от США и Европы, но история показала, что Россия справилась с этим вызовом гораздо лучше, если брать за критерий спасение жизней людей.

Кириенко считает, что во время пандемии страна показала морально-нравственный пример, обозначив в качестве ключевой цели спасение жизни россиян.

Как писал NEWS.ru, ранее Кириенко заявил, что Россия продемонстрировала морально-нравственное лидерство во время пандемии коронавируса, государство выбрало главной ценностью спасение жизней людей.