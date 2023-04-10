Кинувшим коктейли Молотова в окно горадминистрации вынесли суровый приговор Суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам колонии мужчин, пытавшихся поджечь администрацию

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и старшину МЧС Алексея Нуриева за попытку поджога здания администрации города Бакал Челябинской области, сообщает агентство ЕАН. По версии следствия, мужчины закинули несколько «коктейлей Молотова» в окно здания, в котором находился местный военно-учетный стол.

Насрыев и Нуриев приговорены к 19 годам лишения свободы. Первые четыре года в тюрьме, остальное в колонии строгого режима. Оба также будут лишены званий, — рассказал корреспондент ЕАН.

Двух сотрудников правоохранительных органов признали виновными по статьям о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и об обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК). Сами осужденные в ходе заседания признали факт поджога здания горадминистрации, но отвергли обвинения в терроризме и обучении ему.

Ранее в ходе заседания судья Центрального окружного военного суда Артем Макаров сообщил, что в России в 2022 году было совершено 77 попыток поджечь здания военкоматов. При этом он не уточнил, сколько попыток прошли успешно. Минобороны России эту информацию не комментирует.