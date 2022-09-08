Кинолог объяснила, как порода влияет на поведение собаки Кинолог Целищева: от породы собаки зависит не только внешний вид, но и характер питомца

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Породы собак отличаются не только внешними данными, но и личностными качествами: темпераментом, инстинктами, желанием контактировать с людьми, умственные способности у всех животных также разные, сообщила инструктор-кинолог МЧС России и руководитель волонтерского кинологического объединения Ася Целищева. По ее словам, то, каким покладистым будет питомец, зависит не столько от породы, сколько от воспитания и особенностей его характера, пишет «МК в Красноярске».

На то, что с одними породами достигается быстрее и без особых усилий со стороны проводника, с другими может уйти значительно больше времени, и результат может оказаться не тем, на который рассчитывали. Но это зависит не столько от породы, сколько от характера собаки и ее личностных качеств, — пояснила специалист.

Целищева отметила, что по классификации породных групп самой ориентированной на человека считается 1-я группа «Пастушьи и скотогонные». Однако она подчеркнула, что даже из самого чудесного щеночка может вырасти «монстрик», если не уделять должное внимание дрессировке животного.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в свою очередь рассказал, что избалованные домашние питомцы чувствуют вседозволенность и проявляют деструктивное поведение. Чтобы избежать проблемного поведения, собаку необходимо приучить к режиму, обучить командам и установить границы.