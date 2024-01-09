Кинокритик назвал две причины успеха фильма «Холоп-2» в прокате Кинокритик Сычев: успех «Холопа-2» связан с отличным продвижением фильма

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Холоп-2»

Причина успеха фильма «Холоп-2» связана с успешной первой частью и отличным продвижением картины со стороны прокатчика «Централ Партнершип», заявил NEWS.ru кинокритик Сергей Сычев. По его словам, компания сделала все необходимое для больших сборов.

Прокатчик фильма «Централ Партнершип» — это компания, которая очень здорово умеет продвигать свой продукт. Они лидеры на рынке и сделали все, чтобы были такие сборы. Компания вела достаточно жесткий диалог с кинотеатрами, и в результате все новогодние каникулы были напрямую связаны с «Холопом-2» и «Бременскими музыкантами», которые тоже выпустили «Централ Партнершип», — сказал Сычев.

Комедия «Холоп-2» стала самым кассовым новогодним фильмом в отечественном кинопрокате. Фильм собрал 2,6 млрд рублей. Второе место в списке занял фильм «Бременские музыканты», третье место — «Три богатыря и Пуп Земли». В пятерку лидеров также попали ленты «Манюня: новогодние приключения» и «Великолепная пятерка».

По данным Фонда кино, российские фильмы могут установить новый рекорд по кассовым сборам за январь 2024 года. За месяц отечественные картины могут заработать столько же, сколько за весь 2016 год. Предполагается, что к концу января кассовые сборы достигнут отметки 8,6 млрд рублей.