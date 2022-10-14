Кинокритик Долин попал в реестр СМИ-иноагентов Минюст России внес кинокритика Долина в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Антон Долин

Минюст России включил кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иноагентов, сообщили на сайте ведомства. В данный реестр также попали журналисты Иван Жадаев (работал в СМИ Михаила Ходорковского «МБХ медиа»), Кирилл Харатьян (экс-сотрудник «Ведомостей»), Владимир Рувинский («Ведомости»), Вероника Куцылло (заместитель главреда журнала «Дилетант»), Наталия Телегина (спецкор РБК).

Помимо этого, в реестр незарегистрированных общественных объединений включили молодежное демократическое движение «Весна».

Также в реестр физлиц-иноагентов попали журналист Тихон Дзядко и общественный деятель Кира Ярмыш.

Ранее Минюст РФ внес рэпера Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, в список физлиц-иноагентов. Кроме музыканта, в список добавлены активистка Ирина Сторожева и политик Алена Попова. В реестр СМИ-иноагентов попал автор постапокалиптических романов и романов-антиутопий, писатель Дмитрий Глуховский (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), бурятский блогер Евгения Балтатарова (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и социолог Искэндэр Ясавеев (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).