Киберэксперт поддержал идею введения автоматических штрафов в России Киберэксперт Мясоедов: автоматические штрафы помогут бороться с нарушителями

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Введение в России автоматических штрафов за мелкие нарушения позволит улучшить показатели по организации безопасности в городах, а также бороться с преступностью, заявил в беседе с «360» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Однако для внедрения в жизнь этой идеи необходимо провести модернизацию систем видеонаблюдения, добавил он.

В целом предложение о введении автоматических штрафов — это хорошая идея, которая существует по всему миру. И законопослушным гражданам бояться нечего. Нововведение лишь поспособствует безопасности в городах и борьбе с преступностью, — уточнил Мясоедов.

Киберэксперт обратил внимание, что для введения автоматических штрафов необходимо будет обновить систему видеонаблюдения. При этом регулировка сферы биометрических данных опирается на федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае опознания нарушителя по камерам и личным данным штраф будет приходить на государственный портал, например на «Госуслуги». Но если система не сможет вычислить нарушителя, то его вручную будет искать специалист.

Автоюрист Сергей Радько ранее отметил, что инициатива о введении штрафа за скрытые госномера имеет сложную реализацию. Если камеры не смогут найти информацию об автомобиле или его владельце, то нужные сведения будут искать сотрудники патрульной службы полиции.