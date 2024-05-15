Автоюрист указал на проблемы применения новых наказаний за скрытые номера Автоюрист Радько: машину со скрытыми номерами сложно вычислить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владельцев машин в России со скрытыми номерами сложно будет наказать за нарушение новых правил, заявил в беседе с «360» юрист Сергей Радько. Он подчеркнул, что при отсутствии камер такие авто придется разыскивать патрульным службам полиции. Ранее в МВД предложили серьезно ужесточить наказание для водителей, которые скрывают номера автомобилей.

Понятно, что для массового применения такой способ не годится. Думаю, что эта инициатива не самая хорошая. К тому же далеко не все водители, которых наказывают за это нарушение, являются такими уж злостными негодяями, которые умышленно скрывают номер, — уточнил Радько.

Автоюрист также обратил внимание на то, что каждый раз поиск нужного транспортного средства может стать полновесным расследованием. Специалистам придется выяснять, есть ли в действительности машина определенной марки, модели и цвета, а также использовать цифры и буквы, которые удалось установить.

МВД ранее внесло инициативу о введении штрафа за сокрытие номеров. Правоохранители также выступали за лишение прав на срок до полутора лет за использование устройств, которые скрывают госзнаки. Эту инициативу позднее поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.