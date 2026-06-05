Кажется, вареные бананы — это дичь. Оказалось — лучший десерт, что я пробовал

Кажется, вареные бананы — это дичь. Оказалось — лучший десерт, что я пробовал

Сначала я подумал: бананы варят? Серьезно? Но на Бали это едят все, и я решил попробовать. Теперь готовлю каждую неделю.

Ингредиенты

Бананы (небольшие, крепкие) — 4 шт., рисовая мука — 100 г, соль — 1/4 ч. л., вода холодная — по необходимости, кокос свежий (тертый) — 100 г.

Как готовлю

Сначала просеиваю рисовую муку с солью, вливаю холодную воду и мешаю до гладкого кляра. В широкой кастрюле кипячу 2 литра воды, подсаливаю. Бананы чищу, режу вдоль пополам.

Важный момент: погружаю их в кляр и руками перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся тестом. Ложкой выкладываю бананы в кипяток, варю ровно 5 минут, пока не всплывут.

Шумовкой достаю, даю стечь воде, немного остужаю и обваливаю в тертом кокосе. Кокос тру сам — сухая стружка не даст такого сочного вкуса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Когда снял первую пробу, чуть язык не проглотил. Бананы в рисовом кляре получились нежнейшими, с легкой корочкой, а тертый кокос добавил ту самую тропическую ноту. Теперь я ем это ложкой прямо из кастрюли, пока жена в шоке остывает. Совет: подавайте теплыми, так кокос лучше раскрывается.