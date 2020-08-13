Каждый пятый россиянин недоволен качеством высшего образования

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Больше половины россиян удовлетворены качеством высшего образования в России. Вместе с тем, примерно каждый пятый считает его низким. Таковы итоги опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение».

Как следует из результатов исследования, 20% сочли «вышку» в стране хорошей, 45% — удовлетворительной, а 22% — плохой.

При этом 66% согласились с позицией, гласящей о том, что высшее образование открывает путь к успеху в жизни. Однако 26% встали на сторону тех, кто считает, что для его достижения заканчивать вуз не обязательно.

Рассуждая о том, зачем люди сегодня получают высшее образование, 47% выбрали ответ о том, что это необходимо для хорошей работы, 35% предположили, что по инерции, потому что так принято, только 10% уверены в необходимости обучения в вузах ради получения новых знаний, ещё 4% сочли первостепенными иные причины, такое же количество людей ответить затруднились.

Помимо прочего, 37% россиян предположили, что люди с высшим образованием зарабатывают в целом больше, чем те, кто такового не получил, а 12% считают, что, наоборот, меньше, ещё 29% склонны полагать, что принципиальной разницы нет, остальные от оценок воздержались.

Респондентам также был задан вопрос «Как вы считаете, российское высшее образование скорее отвечает или скорее не отвечает сегодняшним потребностям российской экономики?». В ответ на это 40% от общего числа опрошенных заявили, что отвечает, 37% высказали противоположную точку зрения, ещё 23% затруднились ответить.

Кроме того, 73% россиян уверены, что частичное сохранение дистанционного формата обучения в вузах отрицательно скажется на качестве высшего образования, однако 10% утверждают прямо противоположное, 9% высказали мнение, что разница вряд ли будет ощутима, а 8% не смогли определиться.

Оценивая доступность высшего образования в современной России по сравнению с тем, какой была 3-5 лет назад, 28% заявили, что она снизилась, 24% уверены, что, наоборот, повысилась, 34% не заметили особых изменений, а 14% не смогли дать однозначный ответ.

Опрос «ФОМнибус» проходил с 17 по 19 июля среди тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью и поквартирных опросов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

Ранее NEWS.ru писал, что количество студентов высших учебных заведений в России каждый год сокращается. Сейчас «вышку» получают 4,08 млн граждан, в 2019-м их было 4,16 млн, а в 2018-м — 4,24 млн. Эксперты связывают это с общим сокращением числа людей юного возраста.

Согласно данным Росстата, чаще всего молодые люди получают дипломы о высшем образовании по специальности «экономика и управление» — около 28%, «юриспруденция» — 11%, «педагогические науки» — 9%. При этом далеко не все выпускники работают по профессии.