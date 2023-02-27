Каждый десятый россиянин хочет казнить «пропагандистов ЛГБТ» Исследование «Фидбэк»: 11% опрошенных россиян хотят смертной казни для «пропагандистов ЛГБТ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследовательский центр «Фидбэк» проанализировал отношение россиян к смертной казни. Он опросил около 2 тысяч респондентов, среди которых 56% женщин и 44% мужчин. Большинство выступили за возвращение смертной казни и перечислили группы преступлений, за которые должны лишать жизни. NEWS.ru ознакомился с исследованием и узнал мнение социологов.

Тема смертной казни является мощным эмоциональным триггером для российской аудитории. Свою обеспокоенность этой темой выразил 71% опрошенных. Суммарно 73% респондентов могут назвать плюсы возвращения смертной казни в российскую правоприменительную практику, сообщили NEWS.ru представители компании.

45% россиян поддерживают возвращение высшей меры наказания, «против» высказались 27%. Также 71% опрошенных сообщил, что «вопрос о том, будет ли применяться смертная казнь в России, для них является важным».

Участники опроса перечислили основные плюсы возвращения смертной казни. Около 35% отметили, что она защитит общество от наиболее опасных преступников. Четверть респондентов заявили, что мера приведет к снижению уровня преступности. Экономия средств на содержание заключенных — еще один плюс, по мнению 11% опрошенных. При этом 27% участников исследования не видят никаких плюсов в возвращении смертной казни.

Респонденты выделили и минусы. Около 40% опрошенных считают, что снятие моратория приведет к росту коррупции и осуждению невиновных, а 17% уверены — смертная казнь усилит страх в обществе. Около 12% респондентов сообщили, что реставрация смертной казни будет способствовать увеличению авторитаризма власти до абсолютного уровня. При этом 21% вообще не увидел ни одного минуса.

Более 30% опрошенных сообщили, что есть такие преступления, совершив которые, человек лишается права на жизнь.

Абсолютное большинство опрошенных считает, что к ним относится педофилия (75%). Еще около 60% уверены, что казнить надо террористов, 53% поддерживают высшую меру наказания для убийц, 41% — для насильников, 35% — для работорговцев. Около 11% выступили за то, чтобы лишать жизни любого, кто ведет «пропаганду ЛГБТ».

Половина участников исследования сообщила, что необходимо проводить всероссийский референдум по вопросу возвращения смертной казни в России. А около 30% заявили, что решать этот вопрос должно правительство. А 16% респондентов заявили, что своего мнения по этому вопросу они не имеют.

Также социологи задали респондентам несколько вопросов, не связанных с темой. Их спросили о политических взглядах: суммарно 59% опрошенных — социалисты и центристы. Около 70% респондентов работают в государственном или частном секторе. Примерно столько же имеют доход до 50 тысяч рублей. Половина опрошенных — жители Центрального и Приволжских округов.

В начале февраля Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь для уехавших и критикующих Россию. Таким образом он отреагировал на заочные приговоры для журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По словам парламентария, в Госдуме многие разделяют его позицию.