Белорусские депутаты согласились на смертную казнь за госизмену

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Депутаты палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли во втором чтении законопроект о введении смертной казни для должностных лиц за госизмену. После одобрения Советом республики документ поступит на подпись президенту страны, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента в Telegram-канале.

В частности, законопроектом предусматриваются: возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей 356 УК «Измена государству», — говорится в сообщении.

Подозреваемых в госизмене, диверсии, шпионаже и заговоре белорусские депутаты хотят задерживать сроком до 10 суток, срок предъявления обвинения — до 20 суток.

При этом тех, кто участвовал в подготовке диверсий и нападений на учреждения, пользующиеся международной защитой, предлагается освободить от уголовной ответственности, если они содействовали в предотвращении этих преступлений.

Кроме того, УК дополнят статьей «Пропаганда терроризма».

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас призвал не обращать внимания на призывы снять мораторий на смертную казнь для «предателей родины» в России. По мнению сенатора, соответствующее предложение, озвученное одним из депутатов, представляет собой «поток сознания».