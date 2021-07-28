Кавказцы устроили драку в Симферополе

В Симферополе чеченцы подрались с местными жителями в центре города. Об этом сообщил в своём Telegram-канале «Подъём».

По словам свидетелей, полицейские и росгвардейцы попытались пресечь конфликт, но один из кавказцев неожиданно ударил мужчину по голове — тот упал без сознания. Пострадавшему вызвали скорую. Ударивший был задержан, а земляки стали пытаться забрать его у силовиков, несмотря на требование разойтись и не мешать правоохранительным органам.

Один из мужчин был вооружён пистолетом, полицейскому пришлось заявить о готовности достать табельное оружие. На что выходцы из Кавказской республики предложили ему попробовать, кто быстрее.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов поддержал решение МВД о депортации иностранцев, которые принимали участие в массовых драках. Однако в разговоре с NEWS.ru он обратил внимание, что случаев применения насилия очень мало по сравнению с количеством граждан других стран в России.