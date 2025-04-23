Картофельное тесто + фарш — и пирог «Восторг» готов! Вся семья будет просить добавки. Этот пирог покорит вас сочетанием нежного картофельного теста и сочной мясной начинки с аппетитной сырной корочкой. Идеальное блюдо для семейного ужина!

Ингредиенты для теста

  • 200 г отварного картофеля
  • 200 г муки
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла
  • Щепотка соли

Для начинки

  • 500 г свино-говяжьего фарша
  • 2 болгарских перца
  • 1 помидор
  • 2 луковицы
  • 100 мл сливок 33%
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 100 г тертого сыра
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Тесто. Разомните отварной картофель, добавьте яйцо, мягкое масло и соль. Постепенно введите муку, замесите эластичное тесто. Распределите по форме, сформировав бортики. Охладите 20 минут.

2. Начинка. Обжарьте лук с фаршем до румяности. Добавьте нарезанные перец и помидор, тушите 5 минут. Приправьте солью, перцем и томатной пастой.

3. Заливка. Взбейте сливки и яйца, добавьте специи.

4. Сборка. Выложите начинку на тесто, залейте яичной смесью. Посыпьте сыром.

5. Выпекайте 40 минут при 200°C до золотистой корочки.

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