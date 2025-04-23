Картофельное тесто + фарш — и пирог «Восторг» готов! Вся семья будет просить добавки. Этот пирог покорит вас сочетанием нежного картофельного теста и сочной мясной начинки с аппетитной сырной корочкой. Идеальное блюдо для семейного ужина!