Карикатура на памятник Русалочке обернулась крупным штрафом для газеты

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В Дании газету Berlingske оштрафовали на 285 тысяч крон ($43 тысяч) за публикацию карикатуры, оскорбляющей памятник Русалочке. В суд подали родственники скульптора.

Газета в апреле опубликовала карикатуру, где героиня одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена была представлена в виде зомби с красными глазами и подписью «Зло в Дании». Родственники автора памятника сочли этот факт нарушением авторского права. Окружной суд Копенгагена встал на их сторону, отметив, что карикатура ещё и демонизирует образ Русалочки.

Очевидно, что таким образом Русалочка ассоциируется с политическими идеями, правым экстремизмом и злом, — цитирует ТАСС постановление суда.

В свою очередь главный редактор Berlingske Том Енсен не согласен с утверждением, будто карикатурная Русалочка имеет сходство с памятником. Кроме того, он был удивлён размером штрафа. Он назал проблемой тот факт, что нельзя использовать такой национальный символ, как Русалочка.

Как писал NEWS.ru, социальная сеть Instagram удалила пост чеченской газеты «Вести республики», которая опубликовала карикатуры на французский журнал Charlie Hebdo. Об этом заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.

На них изображена змея, которая подписана названием французского журнала и выпускает яд на Коран. На другой карикатуре мужчина с бородой, подписанный как террористическая организация, пожимает руку журналу.