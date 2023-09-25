Кардиолог перечислила угрожающие сердцу привычки Кардиолог Фомичева: алкоголь и неправильное питание провоцируют болезни сердца

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Основными привычками, которые угрожают нормальной работе сердца, являются чрезмерное употребление спиртного, курение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Анастасия Фомичева. Так, по ее словам, пристрастие к табаку ведет к атеросклерозу и ишемии.

Никотин и другие химические вещества повышают риск развития <...> сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, — подчеркнула специалист.

Как рассказала кардиолог, чрезмерная тяга к спиртному оборачивается повышением артериального давления, нарушениями сердечного ритма, повреждением миокарда и, как следствие, развитием алкогольной кардиомиопатии.

Неправильное питание, в частности, чрезмерное потребление соли может спровоцировать повышение давления и отеки. Высокое содержание в пище насыщенных жиров и сахара, приводит к росту уровня холестерина в крови, что способствует появлению атеросклеротических бляшек в сосудах, а это и в дальнейшем становится причиной инфаркта миокарда или инсульта.

Также, по словам эксперта, риск развития болезней сердца увеличивается при малоподвижном образе жизни.

Отсутствие регулярной физической активности и сидячая работа увеличивает риск развития ожирения, гипертонической болезни, а также может привести к развитию сахарного диабета, — пояснила врач.

Кроме того, на ухудшение работы сердца влияет и постоянный стресс, который повышает уровень адреналина и кортизола в крови, приводя к росту артериального давления и тахикардии, добавила Фомичева. А недостаток сна становится причиной ожирения и, как следствие, гипертонии.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что нормальные показатели кровяного давления заканчиваются на 119/79. По словам специалиста, цифры от 120/80 до 129/89 уже свидетельствуют о предгипертонии.