Кардиолог назвал признаки густой крови Кардиолог Серебрянский: у человека с густой кровью бывают боли и тяжесть в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Головные боли, тяжесть в сердце, жажда, утомляемость, а также быстрая свертываемость крови являются признаками патологии — густой крови, предупредил кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. Она может стать причиной развития таких заболеваний, как аритмия, стенокардия, а также гипертония, сообщил он в беседе с «Москвой 24».

У человека с густой кровью бывают головные боли и тяжесть в голове, жажда, быстрая утомляемость. И тяжесть, иногда давящие боли в сердце. Но это признаки непостоянные, — пояснил специалист.

Серебрянский отметил, что часто сгущение крови происходит в жару из-за недостатка жидкости в организме. Также к развитию патологии может привести чрезмерное употребление мочегонных средств. Кардиолог рекомендует выпивать не менее литра воды ежедневно, плюс еще от 750 миллилитров до одного литра жидкости дополнительно в особенно жаркую погоду.

При подозрении на густую кровь, стоит обратиться к врачу, который направит на общий анализ крови и гематокрит (объем красных кровяных клеток в крови), подчеркнул врач.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Серебрянский перечислил первые признаки инсульта: ишемическая атака, которая проявляется в сильных головных болях, головокружении, тошноте и рвоте, а также гипертонические кризы с резким повышением артериального давления. Основной профилактикой заболевания он назвал лечение гипертонии.