Канделаки прокомментировала закрытие Бауманки из-за коронавируса

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась по поводу закрытия МГТУ имени Баумана из-за коронавируса.
Так, в своём Telegram-канале Канделаки написала, что любое учреждение «может работать только при безукоснительном соблюдении санитарных норм».
Иначе никак, — подытожила Канделаки.
Как писал NEWS.ru, здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыли из-за большого числа заразившихся коронавирусом и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в вуз и констатировали несоблюдение антиковидных мер.