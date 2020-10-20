Канделаки прокомментировала закрытие Бауманки из-за коронавируса

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Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной представила на рассмотрение Государственной думы законопроекты, вносящие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно инициативе членов Совфеда, силовые структуры должны принять на себя обязательства по обеспечению безопасности детей, чьи родители были задержаны.

Документы опубликованы в базе данных нижней палаты парламента. В пояснительных материалах к одному из проектов указывается, что в действующей редакции КоАП нет положений о защите детей, оставшихся без присмотра или...