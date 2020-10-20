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Канделаки прокомментировала закрытие Бауманки из-за коронавируса

20:45, 20 октября 2020 29
Тина Канделаки Тина Канделаки Фото: tina_kandelaki/instagram.com

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась по поводу закрытия МГТУ имени Баумана из-за коронавируса.

Так, в своём Telegram-канале Канделаки написала, что любое учреждение «может работать только при безукоснительном соблюдении санитарных норм».

Иначе никак, — подытожила Канделаки.

Как писал NEWS.ru, здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыли из-за большого числа заразившихся коронавирусом и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в вуз и констатировали несоблюдение антиковидных мер.

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