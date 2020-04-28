Автомобилист получил штраф за неправильно оформленный цифровой пропуск

https://static.news.ru/photo/4627c332-893b-11ea-9be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы получил штраф за проезд на автомобиле без цифрового пропуска, нарушение было зафиксировано камерой фотофиксации правонарушений. Об этом заявил координатор сообщества автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

К нам обратился автовладелец Максим Чирков. Он сообщил, что получил по почте уведомление о штрафе в размере 5 тысяч рублей за отсутствие цифрового пропуска в режиме самоизоляции при передвижении на автомобиле, — передаёт «Интерфакс» слова Шкуматова.

Он отметил, что штраф был выписан Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) и он отслеживается в базе данных mos.ru.

По его словам, такие штрафы являются незаконными по позиции Верховного суда. Они могут быть назначены исключительно по федеральному закону.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в свою очередь, сообщили, что мужчина, получивший штраф, неправильно указал номер своего автомобиля при оформлении пропуска.

Как ранее писал NEWS.ru, в департаменте информационных технологий прокомментировали сообщения об аннулировании пропусков у журналистов и бизнесменов. По словам представителей пресс-службы, это был не сбой.