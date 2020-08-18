«Камера хранения»: сколько стоит отдать ребёнка в детский сад

В последние годы сокращается дефицит мест в детских садах, власти строят новые учреждения и улучшают уже работающие. Однако оптимизация деятельности таких организаций привела к тому, что качество обучения в них пострадало: уволили многих логопедов и педагогов. Вместе с тем стоимость услуг детсадов существенно разнится в зависимости от региона. Особенно тяжело приходится жителям дальневосточных субъектов. От чего зависит цена и как нужно улучшить работу дошкольных учреждений, чтобы они были действительно образовательными, — выяснял NEWS.ru.

Дороже всего устроить чадо в детский сад или ясли обходится родителям в Магаданской области (в среднем 224,30 рубля за день), Камчатском крае (218,50) и Чукотском автономном округе (201,43). С такими данными Росстата за декабрь 2019 года ознакомился NEWS.ru.

В пятёрку регионов по дороговизне попали Амурская область (199,32) и Ханты-Мансийский автономный округ (172,01). Москва же расположилась на шестом месте — в столице за день пребывания ребёнка в детсаду нужно заплатить 171,67 рубля.

В свою очередь, минимальные расходы ложатся на плечи взрослых в Санкт-Петербурге (33,38), Ингушетии (46,78), Карачаево-Черкесии (48,41), Кабардино-Балкарии (52,33) и Дагестане (54,94).

В среднем по России один день услуг детского сада стоит 105,12 рубля.

От чего зависит цена

На стоимости посещения ребёнком дошкольного учреждения в том или ином регионе сказывается несколько факторов. Например, количество образовательных секций и уровень цен на продукты, рассказала NEWS.ru заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, эксперт Общероссийского народного фронта Юлия Зимова.

Есть дальние регионы — Магадан, Сахалин, Камчатка, там продукты дороже намного. Туда же входит питание. Уровень зарплат в регионе — два. Три — количество детей в группе. Потом, опять-таки, — коммуналка. Услуги по уборке. Юлия Зимова заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

Если в регионе наблюдается дефицит детсадов, то начинают расти группы. Это также может влиять на расходы за посещение ребёнком дошкольного учреждения, добавила Зимова.

О дефиците мест в детсадах и яслях

Ольга Голодец Сергей Булкин/News.ru

В 2018 году вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что недостаток мест в детских садах планируется полностью решить в течение двух-трёх лет. Вместе с тем, как позже заявили в Минпросвещения, в 2019 году в России ввели в эксплуатацию 577 детских садов на 78 965 новых мест. В 2020-м же планируется ввести ещё 737 дошкольных организаций на 103 868 мест.

По словам общественницы Юлии Зимовой, в настоящее время дефицит мест в детских садах для детей от трёх лет почти отсутствует. Тогда как до сих пор наблюдается заметная нехватка в яслях. Зимова рассказала, что уже существует профессиональный стандарт няни и в России необходимо развивать соответствующую отрасль для ухода за детьми: порой проще доплатить и отдать ребёнка под присмотр сертифицированной работницы, чем в ясли. Кроме того, такая мера позволит разгрузить и детские сады.

Как улучшить дошкольное образование

В последние годы детские сады оптимизировали, сокращали ставки специалистов и обслуживающего персонала. Кроме того, количество приходящихся на одного воспитателя детей выросло. В результате детсады превратились из образовательных организаций в «камеру хранения», отметил в беседе с NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Нужно восстанавливать базовую инфраструктуру обеспечения дошкольного образования. Нужно возвращать те специализации и обслуживающий персонал, которые были, увеличивать количество таких ключевых работников в детских садах и их зарплаты. Это логопеды и педагоги, которые ведут развивающие занятия. А с точки зрения обслуживания — это, прежде всего, няни. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

По словам Крупнова, в период до середины 2030-х годов в стране ожидается спад рождаемости и, как следствие, — снижение числа детей. Поэтому острого дефицита мест в детских садах не предполагается. Это время нужно использовать, чтобы качественно улучшить работу дошкольных учреждений, полагает эксперт.