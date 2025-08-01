Кальмары, которые не резинят, — готовь и удивляй гостей на ужин

Если думаете, что кальмары — это скучно и всегда «резиновые», попробуйте этот рецепт. Фаршированные грибами, куриным фаршем, луком и яйцами кальмары получаются мягкими, сочными и с интересным вкусом, в котором идеально сочетаются морепродукты и мясо. Готовить их просто, а результат вас точно удивит. Главное — не передержать кальмары в духовке, чтобы они не стали жесткими.
Количество ингредиентов можно немного варьировать в зависимости от размера кальмаров — ориентируйтесь на средние.
Ингредиенты
- Кальмары — 3 шт.
- Фарш куриный — 150 г
- Шампиньоны — 8–10 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Сметана — 1 ст. л.
- Растительное масло — для жарки
Энергетическая ценность: 180 ккал на порцию
Время приготовления: 30 минут
Как приготовить кальмары, фаршированные грибами
1. Подготовьте продукты
Все ингредиенты подготовьте заранее. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте. Лук и грибы тоже мелко порежьте.
2. Сделайте начинку
На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте грибы с луком примерно 5–7 минут. Добавьте куриный фарш и обжаривайте, тщательно разбивая комочки, еще 5–7 минут. Посолите, поперчите, добавьте сметану и хорошо перемешайте. Снимите с огня и смешайте с рублеными яйцами.
3. Подготовьте кальмары
Тушки кальмаров очистите, срежьте выступающие части. Их можно мелко нарезать, быстро обжарить и добавить в начинку.
4. Фаршируйте кальмары
Аккуратно нафаршируйте тушки подготовленной смесью. Края скрепите зубочистками и выложите кальмары на смазанный маслом противень.
5. Запеките
Запекайте кальмары в разогретой до 200 °C духовке 10 минут. Дайте им слегка остыть, удалите зубочистки, нарежьте и подавайте.
Почему стоит попробовать?
Это один из тех рецептов, который впечатлит даже тех, кто обычно равнодушен к морепродуктам. Мягкие кальмары и ароматная мясная начинка — неожиданный, но очень удачный дуэт.
Попробуйте приготовить их уже сегодня — и убедитесь сами, что кальмары могут быть не только полезными, но и очень вкусными.
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