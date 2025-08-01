Кальмары, которые не резинят, — готовь и удивляй гостей на ужин

Кальмары, которые не резинят, — готовь и удивляй гостей на ужин

Если думаете, что кальмары — это скучно и всегда «резиновые», попробуйте этот рецепт. Фаршированные грибами, куриным фаршем, луком и яйцами кальмары получаются мягкими, сочными и с интересным вкусом, в котором идеально сочетаются морепродукты и мясо. Готовить их просто, а результат вас точно удивит. Главное — не передержать кальмары в духовке, чтобы они не стали жесткими.

Количество ингредиентов можно немного варьировать в зависимости от размера кальмаров — ориентируйтесь на средние.

Ингредиенты

Кальмары — 3 шт.

Фарш куриный — 150 г

Шампиньоны — 8–10 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Черный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Сметана — 1 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Энергетическая ценность: 180 ккал на порцию

Время приготовления: 30 минут

Как приготовить кальмары, фаршированные грибами

1. Подготовьте продукты

Все ингредиенты подготовьте заранее. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте. Лук и грибы тоже мелко порежьте.

2. Сделайте начинку

На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте грибы с луком примерно 5–7 минут. Добавьте куриный фарш и обжаривайте, тщательно разбивая комочки, еще 5–7 минут. Посолите, поперчите, добавьте сметану и хорошо перемешайте. Снимите с огня и смешайте с рублеными яйцами.

3. Подготовьте кальмары

Тушки кальмаров очистите, срежьте выступающие части. Их можно мелко нарезать, быстро обжарить и добавить в начинку.

4. Фаршируйте кальмары

Аккуратно нафаршируйте тушки подготовленной смесью. Края скрепите зубочистками и выложите кальмары на смазанный маслом противень.

5. Запеките

Запекайте кальмары в разогретой до 200 °C духовке 10 минут. Дайте им слегка остыть, удалите зубочистки, нарежьте и подавайте.

Почему стоит попробовать?

Это один из тех рецептов, который впечатлит даже тех, кто обычно равнодушен к морепродуктам. Мягкие кальмары и ароматная мясная начинка — неожиданный, но очень удачный дуэт.

Попробуйте приготовить их уже сегодня — и убедитесь сами, что кальмары могут быть не только полезными, но и очень вкусными.

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