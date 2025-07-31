Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 08:32

Какой пион посадить: сравнение двух популярных видов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пионы — одни из самых любимых садовых цветов, но не все знают, что существует два принципиально разных вида. Древовидные и травянистые пионы отличаются не только внешним видом, но и особенностями выращивания. Разберемся, какой вид лучше подойдет для вашего сада.

Древовидные пионы представляют собой кустарники высотой до 2 метров, которые с каждым годом становятся пышнее. Их преимущество — одревесневшие побеги, которые не отмирают на зиму. Цветут они на 1–2 недели раньше травянистых, цветки крупнее (до 25 см), но их меньше на кусте. Травянистые пионы ежегодно отрастают заново, достигая 60–100 см в высоту. Они более морозостойки, обильнее цветут, но требуют обрезки на зиму. Древовидные пионы живут до 50 лет, травянистые — 10–15 лет. Для начинающих проще выращивать травянистые сорта — они менее капризны. Древовидные требуют укрытия на зиму и более тщательного ухода.

Ранее сообщалось о списке растений, которые подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

цветы
дачи
сады
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новое землетрясение зафиксировано вблизи Северо-Курильска
Теракт в «Норд-Осте»: как это было и последствия трагедии
Первая в мире наземная атомная станция малой мощности появится в Якутии
Появились кадры водружения флагов России в Часове Яре
На Западе уличили Зеленского в «бункерном менталитете»
Силовики раскрыли судьбу жителей Часова Яра
Сырского подняли на смех из-за идеи перенести обучение солдат «под землю»
В Раде раскрыли масштабы коррупции на украинской таможне
В «Ангаре» рассказали о ситуации с рейсами после инцидента с Ан-24
«Нам будет очень сложно»: Трамп о признании Палестины премьером Канады
Молодой отец перегрыз пуповину новорожденному сыну и едва не убил его
Россиянам напомнили о праве получения налоговых вычетов
Творожные лодочки с сыром и черри: быстрая и низкокалорийная закуска
Раскрыто, признаком каких проблем ВСУ стало взятие Россией Часова Яра
Российские военные вышли на новые рубежи в ДНР
«Русская Ким Кардашьян» задолжала ФНС и взвинтила прайс до 3 млн рублей
Дорогостоящий истребитель не долетел до базы и рухнул
«Очень жесткие бои»: военэксперт раскрыл значение взятия Часова Яра
Хирург рассказал о подводных камнях повторной ринопластики
Грузовик с товарами угнали прямо из-под окон ПВЗ из-за ошибки водителя
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.