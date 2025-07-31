Какой пион посадить: сравнение двух популярных видов

Пионы — одни из самых любимых садовых цветов, но не все знают, что существует два принципиально разных вида. Древовидные и травянистые пионы отличаются не только внешним видом, но и особенностями выращивания. Разберемся, какой вид лучше подойдет для вашего сада.

Древовидные пионы представляют собой кустарники высотой до 2 метров, которые с каждым годом становятся пышнее. Их преимущество — одревесневшие побеги, которые не отмирают на зиму. Цветут они на 1–2 недели раньше травянистых, цветки крупнее (до 25 см), но их меньше на кусте. Травянистые пионы ежегодно отрастают заново, достигая 60–100 см в высоту. Они более морозостойки, обильнее цветут, но требуют обрезки на зиму. Древовидные пионы живут до 50 лет, травянистые — 10–15 лет. Для начинающих проще выращивать травянистые сорта — они менее капризны. Древовидные требуют укрытия на зиму и более тщательного ухода.

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