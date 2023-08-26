Каким запомнился бывший глава администрации Ельцина Филатов

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни. Он руководил администрацией Ельцина в его первый период правления, с 1993 по 1996 год. Политик подчеркивал, что всегда оставался на стороне первого президента России и поддерживал его реформы.

Вдова Ельцина Наина назвала ушедшего из жизни замечательным человеком и надежным соратником. Первый вице-президент РФ Александр Руцкой считает, что покойный политик в свое время «просто заблудился», поменяв позицию по отношению к стране. Писатель и военкор Герман Садулаев подчеркнул, что у него остались только добрые воспоминания о Филатове.

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