Бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни. Он руководил администрацией Ельцина в его первый период правления, с 1993 по 1996 год. Политик подчеркивал, что всегда оставался на стороне первого президента России и поддерживал его реформы.
Вдова Ельцина Наина назвала ушедшего из жизни замечательным человеком и надежным соратником. Первый вице-президент РФ Александр Руцкой считает, что покойный политик в свое время «просто заблудился», поменяв позицию по отношению к стране. Писатель и военкор Герман Садулаев подчеркнул, что у него остались только добрые воспоминания о Филатове.
Знаменательные кадры его жизни и карьеры — в галерее NEWS.ru.
Фото: Александр Неменов /Фотохроника ТАСС
Москва. Члены правительства: Геннадий Бурбулис, Сергей Филатов и Егор Гайдар (на первом плане слева направо), 20.08.1992 г
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Председатель Совета Министров — Правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин (слева) и руководитель Администрации президента РФ Сергей Филатов во время съезда, 10.03.1993
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Председатель Мосгордумы Владимир Платонов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов, 2004 г
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Руководитель Федерального агентства по печати и общественным коммуникациям Михаил Сеславинский (слева) и политический и общественный деятель Сергей Филатов, 2005 г
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Евгений Бунимович, Сергей Филатов и Виктор Ерофеев, 2005 г