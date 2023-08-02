Какие звезды служили в ВДВ: фото российских знаменитостей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Александр Поветкин

2 августа российские десантники отмечают Воздушно-десантных войск (День ВДВ). Военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных войск поздравил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что десантники всегда достойно выполняли свой воинский долг и свято хранили верность присяге. Отдельное внимание он обратил на бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее также поздравил «крылатую пехоту» с Днем Воздушно-десантных войск. Он напомнил, что их сила духа и стойкость всегда обеспечивали России защиту от посягательств врагов. Глава оборонного ведомства пожелал им крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо отечества.

В числе тех, кто служил в ВДВ, немало звезд театра, кино и спорта. В рядах этих войск в свое время были телеведущий Артем Шейнин, актеры Федор Добронравов, Яна Цапник, Максим Дрозд, боксер Александр Поветкин и другие.

Фото звезд, которые служили в ВДВ, — в галерее NEWS.ru.