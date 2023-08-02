Российские знаменитости, которые действительно служили в ВДВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ян Цапник

В России 2 августа традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск. В этот день люди, отслужившие в ВДВ, принимают поздравления. Кто из российских знаменитостей и политиков в разное время проходил службу десантником?

Какие российские актеры служили в ВДВ

Ян Цапник запомнился многим по роли десантника — отчима невесты в известном фильме «Горько». Он пошел в армию и оказался в разведывательно-десантной роте отдельного разведывательного батальона Группы советских войск в Германии, где дослужился до старшего сержанта. Как вспоминал сам актер, после службы он впервые пришел в театральную академию в Санкт-Петербурге прямо в голубом берете.

Федор Добронравов, исполнитель роли Ивана Будько в популярном сериале «Сваты», проходил военную службу по призыву с 1979 по 1981 год в воздушно-десантных войсках (артиллерийский полк 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии).

«Ни разу потом об этом не пожалел. Хотя служба была нелегкая: попал в артиллерийский полк 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, который дислоцировался в городке Шамхор в Азербайджане. Учения в горной местности, прыжки в сложных условиях. Служил командиром орудия Д-30, уволился в запас сержантом», — рассказывал актер, вспоминая проведенные годы в армии.

Также Федор Добронравов отметил, что хотел стать циркачом, а не играть в театре и кино. Но будущему артисту отказали в обучении, так он на тот момент еще не был в армии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Федор Добронравов

Прохор Дубравин в 1994 году принял решение пройти службу в российской армии. Через пять лет артист поступил в Ярославский государственный театральный институт, который успешно окончил. Он известен по ролям в популярных сериалах «Игра» и «Женские секреты».

Какие российские политики служили в ВДВ

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов добровольно ушел на службу по призыву осенью 1971 года, когда учился на втором курсе Пушкинского индустриального техникума. Служил политик в Воздушно-десантных войсках в Литве и Азербайджане.

Бывший губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища проходил службу в ВДВ на различных должностях. В июле 1996 года ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Экс первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич служил в 45-м отдельном парашютно-десантном полку, принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Награжден шестью орденами.

Какие российские спортсмены служили в ВДВ

Заслуженный мастер спорта РФ, чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион мира боксер Александр Поветкин является старшим сержантом ВДВ запаса.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Поветкин

Сергей Харитонов — боец ММА, дошел до полуфинала гран-при Strikeforce, бился с лучшими бойцами своего времени и над многими из них одержал победу. В 1997 году он поступил в Рязанское училище ВДВ. Ушел со службы в звании майора.

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