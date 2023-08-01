Генерал рассказал, какие войска целиком задействованы в СВО Генерал-полковник Шаманов: в СВО задействованы все части и соединения ВДВ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В военной операции на Украине задействованы все части и соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил в беседе с ТАСС замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник Владимир Шаманов. По его словам, десантники на 100% востребованы в зоне боевых действий, что говорит об их профессионализме и боеспособности.

Все соединения и воинские части ВДВ в СВО задействованы полностью. Тот факт, что ВДВ в операции востребованы на 100%, говорит об их высочайшей боеспособности, а также о том, что у них хорошие перспективы развития в будущем, — отметил Шаманов.

По его словам, бойцы ВДВ ведут активную оборону на северном, центральном и южном направлениях в зоне СВО. Генерал-полковник считает, что «недалек тот день, когда они пойдут вперед, довершат разгром врага и одержат над ним победу».

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что достижение целей СВО российской армии на Украине будет невозможно без тыловой поддержки. Он напомнил, что День тыла ВС РФ празднуется именно 1 августа, сразу после Дня ВМФ. И хотя тыловикам не устраивают торжественных парадов, их роль в условиях боевых действий сложно переоценить.