Сладков высоко оценил вклад тыловиков в достижение целей СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Достижение целей спецоперации ВС РФ на Украине будет невозможно без тыловой поддержки, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он напомнил, что День тыла ВС РФ празднуется именно 1 августа, сразу после Дня ВМФ. И хотя тыловикам не устраивают торжественных парадов, их роль в условиях боевых действий сложно переоценить.

Сегодня — День тыла ВС РФ. Да, сразу после Дня ВМФ, да перед Днем ВДВ. Да, не так красочно и помпезно. Нет парада, полевых кухонь и торжественного проноса сухих пайков, и не идет стройными рядами чудом сохранившееся при Министре обороны Анатолии Сердюкове Вольское училище по Красной площади. Но тыл есть, и без него нет победы, — написал военкор.

Сладков также заметил, что тыловики могут прекрасно показать себя и на передовой. В связи с этим он вспомнил историю, произошедшую в Вольском училище, когда выпускники унижали первокурсников. Виновных отчислили и отправили в зону СВО, где бывшие курсанты великолепно показали себя в качестве штурмовиков и получили множество наград.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал об изменениях в системе подготовки новобранцев. По его словам, сейчас бойцов тренируют с учетом опыта СВО, при этом инструкторами являются непосредственные участники боевых действий. Армия также отказалась от формализма, что позволило значительно увеличить эффективность обучения.