Структуры, отвечающие за предоставление предпенсионерам возможности сменить профессию, в настоящее время переживают «межсезонье». Учебные курсы 2019 года завершены, набор на новые только начался. NEWS.ru выяснил у экспертов, что изменится для желающих пройти обучение по программам 50+ в 2020 году и почему поток «возрастных» желающих получить новую профессию не так велик, как предполагалось.

Уже год, как действует разработанная государством программа «Старшее поколение», в рамках которой людям предпенсионного возраста предоставляется возможность повысить квалификацию или же вообще сменить профессию. Программа стала частью национального проекта «Демография» и финансируется из федерального бюджета: в 2019 году на переобучение лиц предпенсионного возраста из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей; до 2024 года будет направлено еще 30 млрд рублей. Направить предпенсионера на учёбу могут региональные центры занятости, куда обратится человек (используется механизм образовательных сертификатов). Второй путь — обучение пожилых работников по направлению работодателя, которому федеральный бюджет компенсирует расходы на обучение сотрудника. И третий путь — воспользоваться программами Союза «Worldskills Russia», для чего достаточно заполнить заявление на сайте и пройти тестирование, чтобы определить свой уровень квалификации.

В рамках действующей программы 75 тысяч человек предпенсионного возраста имеют возможность сменить профессию или повысить свою квалификацию. Таким образом государство пытается помочь людям оставаться на рынке труда. У каждого гражданина есть возможность один раз бесплатно пройти такое переобучение. Из названных 75 тысяч обучение или переобучение через центры занятости проходят 50 тысяч предпенсионеров. Остальные 25 тысяч могут пройти переобучение по системе Worldskills в рамках программы «Навыки мудрых». Дмитрий Карабчуков заместитель директора департамента коммуникаций Worldskills Russia заместитель директора департамента коммуникаций Worldskills Russia

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Переобучение предпенсионеров в 2019 году не было особо популярным. Центры занятости в разных регионах смогут подвести итоги лишь в конце марта 2020 года, но, как рассказал Владислав Фролов, начальник отдела профессионального образования Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, «чисто субъективно» есть ощущение, что желающих переквалифицироваться не так уж много.

Я полагал, что будет больший поток желающих получать новые компетенции. Однако по тем отчётам, что у меня есть из образовательных учреждений, не так много народа идёт на эти курсы. Группы по переобучению лиц предпенсионного возраста формирует служба занятости. Но в образовательных учреждениях есть возможность даже индивидуального маршрута, который мог бы быть полезен тому или иному пенсионеру. Почему пришло не слишком много народа — трудно сказать. Владислав Фролов начальник отдела профобразования Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга начальник отдела профобразования Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Северная столица даже не вошла в десятку городов, собравших максимальное число желающих переобучиться перед пенсией. Фролов считает это особенностью региона: Санкт-Петербург — город, в котором, по его словам, есть «довольно много возможностей для реализации и без получения дополнительного обучения».

В Worldskills, в отличие от центров занятости, итоги программы для предпенсионеров подвели ещё в середине декабря. В 2019 году у них прошли обучение примерно 25000 человек по 127 компетенциям. Их обучили «современным востребованным профессиям, по современным методикам и на современном оборудовании», как говорят в организации. Теперь это абсолютно конкурентноспособные кадры на российском рынке. На этот год тоже задача 25000. В организации объяснили это тем, что проект всё же был пилотный, к тому же ограничения по возрасту накладывали серьёзный отпечаток.

Важно, что сняли возрастные ограничения. В 2019 году правительство намеревалось переобучать только тех, кому осталось 5 лет и менее до пенсии. Начиная с 2020 года бесплатное обучение могут пройти все граждане России в возрасте 50+. Верхней границы теперь нет, и мы ждём, что пойдут все желающие в возрасте 50+, — рассказал Карабчуков.

Кроме того, интерес к учёбе сдерживал ещё один фактор: работающий предпенсионер не мог пройти обучение — только безработный. Сейчас и это ограничение сняли. Но есть и другие проблемы: например, нехватка профессиональных площадок, соответствующих нормам курсов переквалификации предпенсионеров, низкая эффективность сотрудничества с региональными властями, не слишком активная позиция руководителей колледжей. Ещё один важный момент: некоторая психологическая зашоренность граждан старшего поколения.

В нашем обществе нет привычки учиться на протяжении всей жизни. Предел мечтаний для людей в возрасте — это повышение квалификации. Людям не столь трудно учиться, сколь трудно решиться на обучение, — считает Карабчуков.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Стимулы к учёбе есть, и везде свои. Идя на получение новой профессии или повышение квалификации через центры занятости населения, неработающий студент-предпенсионер получает стипендию. Условием предоставления денежных выплат становится отсутствие досрочной пенсии, а размер стипендии колеблется от региона к региону: в Москве и Петербурге на время обучения выплачивается 11280 рублей в месяц; у жителей Чукотки эта сумма превышает 22500 рублей.

В Worldskills стипендий нет. Однако программы этой организации подкупают своим разнообразием (127 компетенций против куцых 28, предлагаемых обычно в центрах занятости). Интересно, что выбор тех, кто хочет освоить новую профессию, совпадает вне зависимости от того, через какую организацию они «сели за парту». Более всего востребованы такие компетенции, как «Веб-дизайн и разработка», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Дошкольное образование», «Графический дизайн», «Электромонтаж», «Предпринимательство», «Эстетическая косметология», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Директор Санкт-Петербургского Радиотехнического колледжа Марина Добрякова говорит, что на базе вверенного ей учебного учреждения в 2019 году прошли переобучение 20 человек — это те, кто выбрал курс «Веб-дизайн и разработка». Студентам-предпенсионерам было предложено две программы, продолжительностью 144 часа и 72 часа. Колледжу, как рассказала Добрякова, выгодно обучать предпенсионеров: за каждого учащегося образовательное учреждение получило 43 тысячи рублей, и, после выплаты зарплаты преподавателю, осталось в плюсе.

Но что будет с новоиспечённым дизайнерами? Удастся ли им совершить карьерный скачок? Предпенсионерам придётся конкурировать на рынке труда с молодыми и рьяными, которые, как правило, куда более серьёзно подходят к своему образованию. Например, как рассказал Сергей Серов, заведующий кафедрой Школы дизайна РАНХиГС, в стенах их заведения обучение на бакалавра по указанной специальности длится четыре года, бюджетных мест немного (в 2020 году — 10), а стоимость обучения в 2019 года составляла 350 000 р. Молодёжь, заплатив изрядные деньги за степень бакалавра и потратив на учёбу четыре года, станет серьёзным соперником предпенсионерам.

Сейчас на рынке труда множество разных форматов обучения графическому или web-дизайну: от заочных онлайн-курсов до полного вузовского образования. Навыки, которые получают студенты — совершенно разные, их просто нельзя сравнивать. Школа дизайна дает полноценное образование по разным дизайнерским дисциплинам (проектирование в области графического дизайна, средового дизайна, типографика, компьютерная графика, цветоведение, фотографика и т.д.). Обучение у нас строится по проектному принципу, и к выпуску у каждого студента — собственное творческое портфолио, с которым ему намного проще найти интересную и высокооплачиваемую работу. Сергей Серов заведующий кафедрой Школы дизайна РАНХиГС заведующий кафедрой Школы дизайна РАНХиГС

Трудоустраивать выпускников не собирается никто: идёт ли речь о молодёжи или же о предпенсионерах. При трудоустройстве через центры занятости последние готовы предложить новоиспеченным специалистам те вакансии, что есть у них в базе, но гарантии, что работа найдётся, всё же нет. Тем не менее, большая часть экспертов уверена: учёба повышает шансы на трудоустройство.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Шансы трудоустроиться после учёбы у предпенсионеров есть. Но для каждой профессии вероятность найти работу будет разной. Например, если человек никогда не занимался программированием и после 50 лет выучился на программиста, вероятность его трудоустройства будет невысокой. Несмотря на дефицит таких специалистов, работодатели отдадут предпочтение кандидатам, которые со студенческой или школьной скамьи изучали азы программирования. С другой стороны, если человек всю жизнь увлекался кулинарией и в рамках государственной программы выучился на повара, вероятность найти работу велика: сейчас растёт количество точек общепита, высок и спрос на поваров. Александр Ветерков заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру

Ветерков советует: перед тем как идти получать образование по новой специальности, желательно найти карьерного консультанта, который поможет сориентироваться в нынешних трендах на рынке труда. Тогда человек не потратит время и силы впустую, а сразу целенаправленно пойдет учиться на конкретного специалиста «с дальнейшим видением своего трудоустройства и развития».

Сергей Храмов, генеральный инспектор Союза профсоюзов России, с одной стороны, рад тому, что у предпенсионеров есть возможность пройти обучение. Инспектор считает, что трудоустроится после курсов будет проще. Однако он убеждён, что государственные программы для предпенсионеров — всего лишь «мера по смягчению удара, каким стало для всех повышение пенсионного возраста». И никакие шаги в этом направлении не способны нивелировать «украденные несколько лет пенсии».