Бережёного бог бережёт: как пожертвовать беженцам и не попасть за решётку

В конце февраля Генеральная прокуратура пригрозила уголовной статьёй о госизмене россиянам, которые будут помогать иностранным или международным организациям, если их деятельность «направлена против безопасности России». Юристы не могут точно сказать, какая помощь может быть опасной для граждан. NEWS.ru разбирался, как сделать доброе дело и не получить до 20 лет колонии.

После начала военной операции на Украине из страны массово поехали беженцы. Часть людей, в первую очередь жители Донбасса, направились в Россию ещё до начала боевых действий. Другие приехали, воспользовавшись гуманитарными коридорами. Многие украинцы бежали в пограничные страны Европы: Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию. Всем этим людям нужна помощь, которую оказывают благотворительные организации.

В то же время пожертвования на ведение боевых действий активно собирают Вооружённые силы Украины. В первые дни военной операции российская Генпрокуратура заявила , что «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» может быть расценено как государственная измена. Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Опрошенные NEWS.ru эксперты признались, что до сих пор не понимают, какую именно трактовку может получить финансовая помощь той или иной организации. Так, правозащитница Марина Литвинович рекомендует в принципе «никому не рисковать» — «слишком много неизвестных».

Странность ситуации состоит в том, что помогать беженцам из Мариуполя, которые оказались в России, можно, а вот помогать тем же беженцам из Мариуполя, которые оказались, например, в Польше, нельзя. Любые оплаты со своей карточки, которые могут быть расценены как помощь другому воюющему государству, это очень опасно, — подчеркнула она.

Christoph Soeder/Global Look Press

Адвокат Максим Пашков не так категоричен: по его мнению, допустимо жертвовать международным организациям с хорошей репутацией, таким как Международный Красный Крест, но лучше давать деньги российским организациям Он подчеркнул, что направлять деньги на гуманитарные цели в России не запрещено, но эти цели каждая сторона конфликта может понять по-разному. Юрист признался, что не видит здесь состава преступления по статье о госизмене, но лучше перестраховаться.

Я бы воздержался от любых пожертвований за пределы России, особенно на территорию Украины. Исключительно из серии бережёного бог бережёт: это может быть не так истолковано, — сказал он, отметив, что сделать перевод за границу для россиян сейчас в принципе достаточно сложно.

Специалист предложил рассмотреть в качестве получателя помощи российские фонды, которые помогают беженцам. Подобные организации безопасны, особенно если имеют отношение к государственным органам. Также можно помогать некоторым российским локальным волонтёрам, но в назначении платежа важно указать «на помощь беженцам».

Сейчас у нас двойственная ситуация в стране, когда идёт спецоперация. Формально никаких ограничений в стране нет, но случиться может всякое. Это правовая неопределённость. Можно порекомендовать только быть предельно осторожным, — добавил он.

Адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян тоже считает, что россиянам не стоит переводить деньги на благотворительность зарубежным получателям. В случае с российскими компаниями стоит сначала проверить списки запрещённых в России террористических и экстремистских организаций. При этом организациям, которые признаны Минюстом иностранными агентами, деньги переводить разрешено, добавил юрист.

Если вы платите картой, надо посмотреть данные организации — владельца расчётного счёта и сверить её со списками террористов и экстремистов, — подчеркнул он.

Самый безопасный способ перевода денег сейчас, по словам Дарбиняна, это криптовалюта. Таким образом можно обеспечить анонимность платежа. Чтобы обезопаситься от мошенников и введения в заблуждение, следует перепроверять адреса, с которых приходят письма с просьбой о пожертвовании, а также наличие галочки верификации в социальных сетях. Если перевод делается со счёта на счёт, нужно сравнить реквизиты с указанными на официальном сайте организации, удостоверившись, что сайт подлинный.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если же человек ошибочно перевёл деньги в организацию, финансирование которой может быть незаконным (например, его обманули), ему следует самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, уверен адвокат. По его словам, следует заранее написать заявление, по которому силовики должны начать проверку. Кроме того, стоит заранее делать скриншоты страницы оплаты, чтобы была возможность подтвердить, что заявленные цели перевода отличались от фактических.

Заявление в полицию может не дать результата в плане расследования, но будет подтверждение, что человек сам обратился, — добавил он.

Адвокат Пашков тоже считает, что человеку, по ошибке совершившему перевод в небезопасную организацию, следует объясниться перед правоохранительными органами. Однако он уверен, что самостоятельно идти в полицию не нужно — лучше дождаться вызова для дачи объяснений.