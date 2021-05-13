Стало известно, как россияне провели майские праздники

https://static.news.ru/photo/477a0714-b3e6-11eb-94b3-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Минувшие майские праздники россияне провели по-разному. Молодёжь предпочитала отсыпаться и гулять, а люди среднего и старшего возрастов использовали длинные выходные для поездок на природу, следует из опроса, проведённого одним из онлайн-сервисов пассажирских перевозок.

Примерно каждый третий россиянин (30%) старше 45 лет идеальными выходными назвал те, когда получилось заняться огородом, каждый пятый (20%) назвал залогом хорошего отдыха поездки за город. Только один из шести опрошенных (16%) предпочёл на майских праздниках сон всем остальным делам.

Зато половина (50%) молодёжи младше 25 лет назвала сон залогом хороших выходных. Чуть меньше респондентов (40%) много гуляли и катались на самокатах и велосипедах. При этом каждый третий (33%) был вынужден работать, зато каждый четвёртый (24%) ездил на дачу жарить шашлыки, а каждый пятый (12%) ходил с друзьями по барам и кафе.

Однако такой досуг стал одним из наименее популярных форматов отдыха на майских для пользователей в возрасте 25-44 лет (6%). Большие количество представителей этой части населения (41%) работали, но всё же успели съездить на природу с компанией (20%). Часто ездили и за покупками в торговые центры.

Опрос проводился с 10 апреля по 10 мая, в нём приняли участие 1,5 тысячи россиян.

Ранее стало известно о падении цен на туры после майских праздников. В среднем, поездки по стране подешевели на 5%.