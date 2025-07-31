Как проверить — серебро или нет: 7 надежных способов

Серебро — популярный металл для украшений и столовых приборов. Но как убедиться, что перед вами не подделка? Рассмотрим несложные методы, как проверить, серебро или нет в ваших руках, в домашних условиях.
Визуальные способы проверки
1. Проверка пробы. Настоящее серебро всегда имеет клеймо:
ищите цифры 800, 830, 875, 925, 960 или 999;
проба должна быть четкой, не размазанной;
располагается обычно на внутренней стороне изделия.
Плюсы: не требует дополнительных средств.
Минусы: подделки могут иметь фальшивое клеймо.
2. Осмотр поверхности. Настоящее серебро:
имеет холодный блеск без желтоватого оттенка;
со временем темнеет равномерно;
не имеет пятен и разводов.
3. Проверка магнитом. Простой способ:
поднесите магнит к изделию;
настоящее серебро не магнитится;
если притягивается — перед вами подделка.
Плюсы: быстрый и доступный метод.
Минусы: некоторые сплавы тоже не магнитятся.
4. Проверка льдом. Необычный, но эффективный способ:
положите кубик льда на серебро;
настоящий металл быстро растапливает лед;
подделка почти не влияет на ледяной кусочек.
5. Тест с мелом. Старинный метод:
потрите изделие школьным мелом;
настоящее серебро оставит темные следы, подделка — нет.
6. Проверка серной мазью. Более точный способ:
нанесите немного серной мази;
оставьте на несколько часов;
настоящее серебро почернеет.
Плюсы: надежный результат.
Минусы: может повредить изделие.
7. Проверка азотной кислотой. Больше подходит для экспертов:
капните кислоту на незаметный участок;
настоящее серебро даст молочный осадок;
подделка — зеленый или другой цвет.
Важно: этот метод может повредить изделие!
Где проверить профессионально?
Если сомневаетесь в результатах домашних проверок:
обратитесь к ювелиру;
сдайте изделие в пробирную палату;
используйте электронный тестер металлов.