Как проверить — серебро или нет: 7 надежных способов

Как проверить — серебро или нет

Как проверить — серебро или нет: 7 надежных способов

Серебро — популярный металл для украшений и столовых приборов. Но как убедиться, что перед вами не подделка? Рассмотрим несложные методы, как проверить, серебро или нет в ваших руках, в домашних условиях.

Визуальные способы проверки

1. Проверка пробы. Настоящее серебро всегда имеет клеймо:

ищите цифры 800, 830, 875, 925, 960 или 999;

проба должна быть четкой, не размазанной;

располагается обычно на внутренней стороне изделия.

Плюсы: не требует дополнительных средств.

Минусы: подделки могут иметь фальшивое клеймо.

2. Осмотр поверхности. Настоящее серебро:

имеет холодный блеск без желтоватого оттенка;

со временем темнеет равномерно;

не имеет пятен и разводов.

3. Проверка магнитом. Простой способ:

поднесите магнит к изделию;

настоящее серебро не магнитится;

если притягивается — перед вами подделка.

Плюсы: быстрый и доступный метод.

Минусы: некоторые сплавы тоже не магнитятся.

4. Проверка льдом. Необычный, но эффективный способ:

положите кубик льда на серебро;

настоящий металл быстро растапливает лед;

подделка почти не влияет на ледяной кусочек.

5. Тест с мелом. Старинный метод:

потрите изделие школьным мелом;

настоящее серебро оставит темные следы, подделка — нет.

6. Проверка серной мазью. Более точный способ:

нанесите немного серной мази;

оставьте на несколько часов;

настоящее серебро почернеет.

Плюсы: надежный результат.

Минусы: может повредить изделие.

7. Проверка азотной кислотой. Больше подходит для экспертов:

капните кислоту на незаметный участок;

настоящее серебро даст молочный осадок;

подделка — зеленый или другой цвет.

Важно: этот метод может повредить изделие!

Где проверить профессионально?

Если сомневаетесь в результатах домашних проверок: