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31 июля 2025 в 21:30

Как проверить — серебро или нет: 7 надежных способов

Как проверить — серебро или нет Как проверить — серебро или нет Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Серебро — популярный металл для украшений и столовых приборов. Но как убедиться, что перед вами не подделка? Рассмотрим несложные методы, как проверить, серебро или нет в ваших руках, в домашних условиях.

Визуальные способы проверки

1. Проверка пробы. Настоящее серебро всегда имеет клеймо:

  • ищите цифры 800, 830, 875, 925, 960 или 999;

  • проба должна быть четкой, не размазанной;

  • располагается обычно на внутренней стороне изделия.

Плюсы: не требует дополнительных средств.

Минусы: подделки могут иметь фальшивое клеймо.

2. Осмотр поверхности. Настоящее серебро:

  • имеет холодный блеск без желтоватого оттенка;

  • со временем темнеет равномерно;

  • не имеет пятен и разводов.

3. Проверка магнитом. Простой способ:

  • поднесите магнит к изделию;

  • настоящее серебро не магнитится;

  • если притягивается — перед вами подделка.

Плюсы: быстрый и доступный метод.

Минусы: некоторые сплавы тоже не магнитятся.

4. Проверка льдом. Необычный, но эффективный способ:

  • положите кубик льда на серебро;

  • настоящий металл быстро растапливает лед;

  • подделка почти не влияет на ледяной кусочек.

5. Тест с мелом. Старинный метод:

  • потрите изделие школьным мелом;

  • настоящее серебро оставит темные следы, подделка — нет.

6. Проверка серной мазью. Более точный способ:

  • нанесите немного серной мази;

  • оставьте на несколько часов;

  • настоящее серебро почернеет.

Плюсы: надежный результат.

Минусы: может повредить изделие.

7. Проверка азотной кислотой. Больше подходит для экспертов:

  • капните кислоту на незаметный участок;

  • настоящее серебро даст молочный осадок;

  • подделка — зеленый или другой цвет.

Важно: этот метод может повредить изделие!

Где проверить профессионально?

Если сомневаетесь в результатах домашних проверок:

  • обратитесь к ювелиру;

  • сдайте изделие в пробирную палату;

  • используйте электронный тестер металлов.

украшения
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металл
лед
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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