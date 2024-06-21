Фаршированные мясом помидоры — сытная закуска, которая украсит праздничный стол. Делимся простым пошаговым рецептом блюда, запеченного в духовке.
Ингредиенты
- Помидоры крупные — 6 шт.
- Фарш — 300 г.
- Сыр твердый — 100 г.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Зелень — по вкусу.
- Специи — по вкусу.
- Оливковое масло — 2–3 ст. л. для жарки.
Способ приготовления
Срежьте верхушки помидоров, выскоблите ложкой мякоть, не повредив стенки. Посолите помидоры, переверните и выложите на бумажные полотенца, чтобы лишний сок стек.
Обжарьте до золотистости лук и чеснок, добавьте к ним фарш, смешайте с приправами и нашинкованной зеленью и жарьте до готовности.
Поставьте духовку нагреваться до 200 градусов. Тем временем заполните помидоры фаршем. Натрите сыр и посыпьте им помидоры.
Выложите помидоры в форму для выпекания и поставьте в духовку на 20 минут (сыр должен расплавиться).
Фаршированные мясом помидоры готовы! При желании на этапе жарки дополните фарш тертой морковью или 1 ст. л. полувареного риса.
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