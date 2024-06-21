Как приготовить фаршированные мясом помидоры в духовке: простой рецепт

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Помидоры с мясом в духовке

Фаршированные мясом помидоры — сытная закуска, которая украсит праздничный стол. Делимся простым пошаговым рецептом блюда, запеченного в духовке.

Ингредиенты

Помидоры крупные — 6 шт.

Фарш — 300 г.

Сыр твердый — 100 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Зелень — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Оливковое масло — 2–3 ст. л. для жарки.

Способ приготовления

Срежьте верхушки помидоров, выскоблите ложкой мякоть, не повредив стенки. Посолите помидоры, переверните и выложите на бумажные полотенца, чтобы лишний сок стек.

Обжарьте до золотистости лук и чеснок, добавьте к ним фарш, смешайте с приправами и нашинкованной зеленью и жарьте до готовности.

Поставьте духовку нагреваться до 200 градусов. Тем временем заполните помидоры фаршем. Натрите сыр и посыпьте им помидоры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт фаршированных мясом помидоров

Выложите помидоры в форму для выпекания и поставьте в духовку на 20 минут (сыр должен расплавиться).

Фаршированные мясом помидоры готовы! При желании на этапе жарки дополните фарш тертой морковью или 1 ст. л. полувареного риса.

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