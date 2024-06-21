Фаршированные мясом помидоры — сытная закуска, которая украсит праздничный стол. Делимся простым пошаговым рецептом блюда, запеченного в духовке.

Ингредиенты

  • Помидоры крупные — 6 шт.
  • Фарш — 300 г.
  • Сыр твердый — 100 г.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Зелень — по вкусу.
  • Специи — по вкусу.
  • Оливковое масло — 2–3 ст. л. для жарки.

Способ приготовления

Срежьте верхушки помидоров, выскоблите ложкой мякоть, не повредив стенки. Посолите помидоры, переверните и выложите на бумажные полотенца, чтобы лишний сок стек.

Обжарьте до золотистости лук и чеснок, добавьте к ним фарш, смешайте с приправами и нашинкованной зеленью и жарьте до готовности.

Поставьте духовку нагреваться до 200 градусов. Тем временем заполните помидоры фаршем. Натрите сыр и посыпьте им помидоры.

Рецепт фаршированных мясом помидоровФото: Shutterstock/FOTODOMРецепт фаршированных мясом помидоров

Выложите помидоры в форму для выпекания и поставьте в духовку на 20 минут (сыр должен расплавиться).

Фаршированные мясом помидоры готовы! При желании на этапе жарки дополните фарш тертой морковью или 1 ст. л. полувареного риса.

Ранее мы поделились классическим рецептом фаршированных перцев.

Читайте также:

Как сделать лимонад с клубникой: очень просто, быстро и вкусно

Простой рецепт детокс-смузи для очищения организма и похудения

На квасе и кефире, с мясом, в хлебе: топ-5 рецептов освежающей окрошки

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Как приготовить форшмак из сельди: очень простой еврейский рецепт