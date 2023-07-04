Как освежиться в жару: рецепты летних напитков Расскажем, как приготовить вкусные напитки из фруктов и ягод

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Готовим летние напитки дома

В жару человек теряет много жидкости через кожу, поэтому так важно соблюдать питьевой режим. По данным ВОЗ, минимальное количество воды, необходимое организму — 30 мл на килограмм массы тела. При температуре выше 25 градусов этот показатель возрастает до 40 мл, а при сильной жаре может доходить до 70 мл. Но пить большое количество обычной воды бывает сложно, особенно детям. Чтобы восполнять недостаток жидкости было вкусно, предлагаем вам простые рецепты домашних летних напитков.

Летние напитки в домашних условиях: рецепты

Приготовить летние напитки дома можно быстро и из простых ингредиентов. Вот несколько традиционных рецептов в новом прочтении.

Быстрый квас

Чистая вода — 3 литра,

Сухой квас — 6 ст.л.,

Дрожжи сухие — 7 грамм,

Кислота лимонная — 0,5 ч.л.,

Сахарный песок — 4-6 ст.л.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Летние напитки

Довести воду до кипения и отключить. Высыпать сухой хлебный квас, размешать, остудить до комнатной температуры и процедить. В отдельной миске развести сухие дрожжи с небольшим количеством получившейся жидкости и соединить. Добавить лимонную кислоту и сахар по вкусу (для сладкого кваса 6 ст.л., для окрошечного 4 ст.л.). Поставить в теплое место, дать побродить 2-3 часа и попробовать. Если резкости не хватает, оставить еще на 2 часа. Когда вкус понравится, квас процедить и поставить в холодильник.

Щавелевый компот

Листья щавеля — 300 грамм,

Сахарный песок — 200 грамм,

Вода — 1,5 литра

Промытые листья щавеля без стеблей нарезать поперек и положить в кастрюлю. Перемешать с сахаром и подождать, пока выделится сок. Залить водой и варить, пока листья не поменяют цвет на более темный. Процедить и остудить.

Кисель из шелковицы

Ягоды шелковицы — 2 стакана,

Сахарный песок — 0,5 стакана,

Крахмал — 3 ст.л.,

Лимонный сок — 3 ст.л.,

Вода — 2 литра.

Промытые ягоды протереть через сито или пробить блендером, смешать с сахаром. В 1 стакане воды развести крахмал, остальную вылить в кастрюлю и смешать с ягодным пюре. Довести до кипения и тонкой струйкой влить крахмал. Хорошо перемешать и добавить лимонный сок. Дать остыть до комнатной температуры и убрать в холодильник.

Грушевый квас

Сочные груши — 4-5 штук,

Сахарный песок — 6 ст.л.,

Сухие дрожжи — 1 ч.л.,

Изюм — 5-8 штук,

Вода — 2-2,5 литра.

Трехлитровую банку обдать кипятком и поместить туда натертые на крупной терке груши. Добавить изюм, 5 ст.л. сахара, дрожжи и 750 мл. теплой воды. Дать настояться 5-6 часов. В емкости должны появиться пузырьки, а осадок всплыть. Долить теплой воды до плечиков банки, добавить 1 ст.л. сахара и перемешать. Оставить в теплом темном месте на 1,5-2 дня, пока не окончится брожение: жидкость станет прозрачной, мякоть опустится на дно. Процедить, добавить по вкусу мед или сахар, охладить.

Летние освежающие напитки: рецепты из фруктов и ягод

Лето — самое «витаминное» время: фрукты и ягоды продаются повсеместно и стоят недорого. Чтобы получить максимальный заряд пользы, предлагаем рецепты летних напитков из сезонных плодов.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты летних напитков

Малиновый лимонад

Спелая малина — 400 грамм,

Сахарный песок — 0,5 стакана,

Лимон — 1 шт,

Мята — 1 пучок,

Вода — 1,5 литра.

Малину с мятой и сахаром перетереть, добавить сок лимона и воду. Дать немного настояться и процедить. Попробовать, если нужно добавить сахара или меда. Охладить, подавать со льдом.

Арбузный фреш

Мякоть арбуза — 1 кг,

Мята — 1 пучок,

Лимон ½ или лайм 1 шт,

Лед кубиками.

Мякоть арбуза освободить от косточек, нарезать на кусочки и поместить в чашу блендера. Туда же добавить листья мяты без стеблей и сок лимона/лайма. Пробить все до однородности. Попробовать на вкус, если арбуз был несладким, может понадобиться добавить немного меда или сахарной пудры. Стакан наполовину наполнить кубиками льда, долить до верха фрешем, украсить листиком мяты.

Компот из черной смородины и облепихи

Спелая облепиха — 300 грамм,

Черная смородина — 200 грамм,

Вода — 2 литра,

Сахарный песок — по вкусу.

Ягоды перетереть с 0,5 стакана сахара, залить водой, довести до кипения. Дать настояться минимум полчаса и процедить через несколько слоев марли. Добавить сахар по вкусу, т.к. сладость ягод может быть разной. Остудить.

Холодный фруктовый чай

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепты летних напитков

Чай черный/зеленый/каркаде — 1 ч.л.,

Апельсин — 0,5 шт,

Кисло-сладкое яблоко — 1 шт,

Персик — 1 шт,

Ягоды смородины — 0,5 стакана,

Лист смородины — 1 шт,

Вода — 1 литр,

Корица — 1 палочка,

Сахар или мед — по вкусу.

Подготовить фрукты: у яблока удалить сердцевину, у персика — косточку, нарезать дольками. Апельсин порезать кружочками вместе с кожурой. Фрукты, ягоды, корицу и лист смородины поместить в термостойкую емкость. Чай положить отдельно в заварочное ситечко. Залить все кипятком и настоять 5 минут. Затем ситечко убрать, напиток накрыть и дать остыть до комнатной температуры. Процедить, добавить сахар и подавать со льдом. В холодное время года можно пить горячим с медом.

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