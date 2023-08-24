Как найти репетитора и не разориться Рассказываем о способах поиска репетитора для разных целей, на что обращать внимание, чтобы не выкинуть деньги на ветер

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Где найти репетитора

Приближается осень и учебная пора вместе с ней. Самое время найти репетитора ребенку, ведь нужно попасть в рабочий график специалиста и совместить его со своим. И что более важно — найти такого учителя, который действительно поможет достичь цели. Рассказываем, как не выбросить деньги впустую: где можно найти хорошего репетитора и на что обращать внимание.

Как найти хорошего репетитора: на что обращать внимание

Начинать поиск профессионала нужно с постановки задачи, которую предстоит решить преподавателю. Учитывайте, что у репетиторов есть своя специализация: широкая или узкая. Также бывают преподаватели, которые компетентны сразу в нескольких направлениях. Чтобы найти подходящего репетитора, определите свою цель.

Какие могут быть цели:

Подготовка к первому классу.

Подготовка к поступлению в престижную школу.

Подготовка к ОГЭ или ЕГЭ.

Подготовка к творческому испытанию в вузе.

Подготовиться к олимпиаде.

Повышение общего уровня успеваемости.

Углубленное изучение определенного предмета.

Частный преподаватель может помочь и в творчестве, например, если ребенок хочет научиться петь или освоить азы живописи. Кстати говоря, взрослые тоже пользуются услугами таких специалистов, развивая свой творческий потенциал. С какой бы целью вы ни искали репетитора, способы поиска в целом схожи, расскажем о них далее.

Где можно найти хорошего репетитора

Сарафанное радио.

Да, 2023 год на дворе, но этот способ никто не отменял, он актуален во все времена. Коммуникабельному человеку ничего не стоит найти репетитора таким способом. Язык, как говорится, до Киева доведет. Опросив родных, знакомых и даже своих подписчиков в соцсетях, можно найти опытного репетитора, который уже проявил себя с хорошей стороны в работе с кем-то из ваших знакомых. А чей-то личный опыт — это важный аргумент. Кроме того, при обращении по знакомству специалисты часто делают скидку. Однако прежде чем заключить договор и оплатить месячную стоимость обучения, рекомендуем взять пробный урок.

Фото: shutterstock.com Как найти хорошего репетитора

Специальные сервисы.

Есть множество специальных сервисов подбора репетиторов с большой базой специалистов со всей России. Когда нужно найти репетитора в Москве из другого региона, например, если нужна усиленная подготовка к поступлению в московский вуз, это не будет проблемой. Практически все специалисты проводят дистанционные занятия, поэтому к столичным педагогам можно обратиться из любой точки страны. Работа сервисов основана на одном принципе: вы заполняете анкету, обозначаете критерии выбора и важные параметры, связываетесь с одним или несколькими из автоматически предложенных репетиторов для уточнения деталей.

Социальные сети.

Где же еще найти репетитора в век развития технологий. Конечно, многие специалисты ведут свои странички в соцсетях, изучив которые вы сможете примерно оценить уровень профессионализма и способы подачи материала. На что стоит обращать внимание при поиске репетитора в этом пространстве: образование, сертификаты, кейсы и отзывы учеников, их результаты, баллы, дипломы. Рекомендуем ознакомиться и со стилем общения преподавателя с аудиторией в комментариях, с его реакцией на критику.

Сайты объявлений.

Кому-то окажется проще всего подобрать репетитора по старинке, то есть найти по объявлению. Благо сейчас есть удобные интернет-сервисы, такие как Avito и «Юла», где продавец услуг и покупатель могут легко найти друг друга. Выбирая преподавателя на этих площадках нужно обращать внимание на рейтинг, отзывы и описание услуг. У многих специалистов есть первое пробное занятие, которое они проводят бесплатно или со скидкой. Так вы и ваш ребенок познакомитесь с репетитором и решите вопрос о дальнейшем сотрудничестве.

Найти репетитора ребенку для подготовки к ЕГЭ: 7 показателей хорошего специалиста

Кому учение, а кому мучение. Заваленный ЕГЭ — самый страшный кошмар выпускников. Если к тестовой части можно подготовиться с помощью тренировочных тестов, находящихся в свободном доступе в интернете, то к заданиям, предполагающим развернутые ответы, подготовиться самостоятельно очень сложно. У них нет единственно верного решения. Сколько баллов получит ученик за свой ответ, в конечном счете определяет конкретный проверяющий.

Фото: shutterstock.com Найти репетитора ребенку

Как добиться максимального балла за эту часть задания лучше всего знают преподаватели, которым доводилось непосредственно участвовать в проверке ЕГЭ. Но зачастую нет информации, где найти такого репетитора. Кроме того, при договоренности с такими специалистами будет важен вопрос времени и денег: услуги стоят дорого, да и найти удобное вам время для занятий в графике преподавателя такого уровня будет очень непросто.

Можно воспользоваться альтернативным вариантом: обратиться к репетитору-студенту, который обращался к таким преподавателям и сам недавно успешно сдал ЕГЭ. Молодой специалист сможет передать методику подготовки, которая помогла ему самому.

Как найти хорошего репетитора для подготовки к ЕГЭ, если вариант с топовыми преподавателями и студентами не подходит? Для поиска подойдут ранее вышеперечисленные способы и сервисы. Однако к выбору репетитора для подготовки к ЕГЭ нужно отнестись особенно внимательно.

7 показателей, на которые нужно обратить внимание:

Преподавательский опыт. Высокие результаты ЕГЭ у учеников. Специалист сначала определяет уровень знаний, затем вырабатывает стратегию и план подготовки. Обучение в формате диалога, а не просто рассказ теории. У педагога в приоритете системность и дисциплина. Адекватная стоимость услуг и сроки. Если специалист обещает поднять за неделю баллы ЕГЭ с 10 до 100, то есть высокая вероятность выкинуть деньги на ветер. Человеческий фактор: приятный в общении, пунктуальный.

Конечно, редко удается с первого раза найти подходящего репетитора. Как правило, только после 1—2—3 занятий есть понимание, придете вы к поставленной цели с этим специалистом или нет. Поэтому старайтесь договариваться на разовую оплату за занятие.

Фото: shutterstock.com

Если преподаватель оказался стоящим и, соответственно, стоимость его услуг соответствующая, можно предложить организовать мини-группу для 2-3 учеников. Но помните, каким бы опытом, образованием, статусом и личными качествами ни обладал репетитор, результат во многом будет зависеть от стараний ученика.

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