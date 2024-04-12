Россия готовит строительство лунной станции. Как она может выглядеть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В РФ существует лунная программа, рассчитанная на 2021–2040 годы. Она включена в проект Международной лунной научной станции (МЛНС), строительство которой намечено на 2031–2035 годы. О том, как может выглядеть станция, — в инфографике NEWS.ru.

МЛНС — это проект нескольких стран. По состоянию на осень 2023 года в нем участвовали КНР, РФ, Азербайджан, Белоруссия, ОАЭ, Пакистан, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству и швейцарская компания Nano-SPACE.

Согласно дорожной карте строительства станции, в 2031–2035 годах запланированы пять лунных миссий:

ILRS-1: создание командного центра, энергетической и коммуникационной инфраструктуры;

ILRS-2: создание инфраструктуры для изучения лунной физики, создание геологических профилей, исследование лавовых трубок, сбор образцов;

ILRS-3: создание и отработка технологий использования «на месте» лунных ресурсов;

ILRS-4: отработка и проверка технологий для будущих исследований, лунных биомедицинских экспериментов, распределённого сбора и возврата на Землю образцов;

И финальная из них — ILRS-5: создание инфраструктуры для лунной астрономии и наблюдений Земли с поверхности Луны.

Предполагается, что МЛНС будет заниматься несколькими научными направлениями:

изучение топографии, геоморфологии и геологической структуры Луны;

изучение физики и внутреннего строения Луны;

изучение лунной химии;

изучение окололунного пространства;

астрономические наблюдения с поверхности Луны;

наблюдения Земли с поверхности Луны;

биологические и медицинские эксперименты в условиях лунной поверхности;

освоение лунных ресурсов.