Азербайджан будет строить научную лунную станцию с Россией и Китаем Азербайджан присоединился к проекту РФ и КНР по строительству лунной станции

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Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на заявление Национального космического управления КНР. Пекин и Баку подписали соглашение о сотрудничестве во время 74-го Международного конгресса астронавтики, который проходил со 2 по 6 октября в Баку.

Стороны договорились об укреплении кооперации в областях демонстрации, внедрения, эксплуатации и применения [положений] программы, что подразумевает установку научных приборов, обеспечение обучения персонала и проведение научных и технологических экспериментов, — говорится в документе.

Помимо России, Китая и Азербайджана к реализации проекта присоединились ОАЭ, ЮАР, Пакистан, Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества и компания из Швейцарии Nano-SPACE. По данным CGTN, подготовка базовой модели лунной станции будет завершена уже в 2028 году, а к 2040-му, когда появятся новые открытия о природе Луны, Земли и Солнца, она будет усовершенствована.

Менеджер по стратегическим коммуникациям проекта окололунной станции NASA Gateway Тиффани Трэвис ранее заявила, что в организации не исключают возможности присоединиться к российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции. Агентство «оставляет двери открытыми», отметила она.