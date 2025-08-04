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04 августа 2025 в 19:32

Как копали — так и хранится: чеснок будет зимой как свежий, если знать это

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ваш чеснок будет всю зиму и до весны как свежий, если правильно обработать клубни после уборки урожая. Помните, чеснок как копали — так и хранится.

Выкапывайте чеснок в сухую погоду, когда нижние листья пожелтеют на 2/3, а верхние останутся зелеными. Обычно это середина июля — начало августа для озимых сортов. Аккуратно подкопайте вилами, не повреждая головки, и сразу разложите для просушки вместе с ботвой под навесом на 10–14 дней.

После просушки обрежьте корни до 3–5 мм и стебли, оставив шейку 4–6 см. Для лучшего хранения обработайте донце головок над пламенем свечи или замочите на 2 минуты в солевом растворе (1 ст. л. на 1 л воды), затем просушите. Идеальные условия хранения: температура +1–3 °C и влажность 60–70% в проветриваемом помещении.

Озимые сорта лучше хранить в плетеных корзинах или картонных коробках, пересыпав луковой шелухой, а яровые — в подвешенных косах. Регулярно перебирайте запасы, удаляя подпорченные головки. Зная эти правила, чеснок будет долго и отлично храниться.

Ранее были названы тревожные признаки, указывающие на то, что лук начал гнить на грядке.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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