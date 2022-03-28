Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта

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Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Об этом в понедельник в своём Telegram-канале сообщил спикер регионального парламента Магомед Даудов.

От всей души поздравляю <...> главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта, — написал Даудов.

По его словам, Путин достойно оценил заслуги Кадырова перед Родиной. Даудов добавил, что глава Чечни — «пример истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу».

Его вклад в победу над международным терроризмом в Чеченской Республике и сохранение целостности России невозможно переоценить, — заявил он.

Кадыров ранее опубликовал кадры водружения флага Чечни над зданием администрации Мариуполя. По словам главы республики, здание взято под контроль подразделением под руководством бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслан Геремеев.