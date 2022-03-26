Кадыров показал водружение флага Чечни над зданием администрации Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры водружения флага Чечни над зданием администрации Мариуполя. По словам главы республики, здание взято под контроль подразделением под руководством бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслан Геремеев.

Видео водружения флага появилось в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

Накануне глава Чечни сообщил, что чеченские военнослужащие взяли под контроль Левобережный район города и вывесили флаг Чечни над зданием окружной прокуратуры.

Большая часть города освобождена и следующие действия наших вооруженных сил будут происходить уже в более ускоренном порядке. Бойцы разобрались в тактике нациков и уже могут предугадывать их дальнейшие действия, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram об успехах ВС РФ в Луганской Народной Республике. По его словам, за несколько дней российским войскам удалось взять в плен одного снайпера, а также трёх артнаводчиков и несколько бойцов пехоты украинских войск.