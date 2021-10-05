Кабмин внёс в Госдуму законопроект о приватизации земель около водоёмов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о частичном снятии запрета на приватизацию земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. Документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Отмена <...> ограничения на предоставление земельных участков в границах второго пояса ЗСО в собственность имеет экономическое и социальное значение, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что по действующему законодательству земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не могут быть предоставлены в частную собственность. Однако в силу исторических особенностей развития территории в границах второго пояса ЗСО рек, каналов, водохранилищ расположены крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические центры и индивидуальные жилые дома. Владельцы этих участков не имеют возможности воспользоваться механизмом дачной амнистии, продать, подарить или передать в наследство свои земли.

Предлагаемое изменение не создаёт дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения, поскольку соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок, — сообщается в документе.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о принятом 17 декабря 2019 года постановлении «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», подписанном главами Москвы и Московской области — Сергеем Собяниным и Андреем Воробьёвым. Этот документ фактически шёл в русле проводимой федеральными властями «регуляторной гильотины» по отмене советских нормативно-правовых актов в интересах бизнеса. Суть нововведений заключалась в отмене пяти постановлений советской власти, принятых с 1940 по 1974 год и касающихся санитарной охраны водопровода Москвы, а также источников водоснабжения в столичном регионе. В результате, как отмечают в Институте водных проблем Российской академии наук (РАН), охранная зона сократилась в несколько раз, а на освободившихся территориях стало гораздо проще осуществлять строительство и производить сбросы.