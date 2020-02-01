Устаревшие правительственные акты с 1917 по 2002 годы теряют силу с 1 февраля. Отменяются 1259 документов и их отдельные положения, которые содержат устаревшее регулирование или не применяются на практике.
Два акта приняты в 1917 году. Это декрет Совета Народных Комиссаров от 24 ноября «О взиманiи прямыхъ налоговъ» и Меструкция СНК РСФСР от 24 декабря «О правахъ и обязанностяхъ Советовъ»,
Отмена устаревших актов получила название «регулярной гильотины». К ликвидации представлены более 3,7 тысячи правительственных актов советских времён и порядка 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что действие нормативных актов СССР и РСФСР прекращается в РФ до конца 2019 года. Соответствующий документ подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
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